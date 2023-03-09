Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Kırcaali'de 8 Mart Kadınlar Günü kutlamalarına katıldı Güncel Haberler Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali şehrine bağlı Most köyünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katıldı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali şehrine bağlı Most köyünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katıldı. Sekizkök, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi yetkililerinin katıldığı kutlama etkinlikleri, Most köyündeki "Kokiçe" (kardelen) çocuk yuvasında başladı. Etkinlikte 3-5 yaş grubu çocuklar Türkçe ve Bulgarca şarkı söyledi ve dans gösterisi sundu. Büyükelçi Sekizkök ve beraberindekiler çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Heyet daha sonra okulda haftada bir saat Türkçe ders gören öğrencilerin sınıflarını ziyaret etti. Büyükelçi Sekizkök, öğrencilere Türkçe kitaplar hediye etti. Heyete ev sahipliği yapan Most köyü kadınları, yerel mutfaklarından seçkin yemek örneklerini konuklara ikram etti. Güncel Kaynak: AA / Ihvan Radoykov Kırcaali Türkiye Güncel Haberler

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