"Türkiye'nin Siyasi Ufku ve Coğrafi Tahayyülü: Yabancı Düşmanlığı Neden Yaygınlaşıyor?" paneli

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Türk ırkçısı olan insanların hiçbirinin Türk olmadığını belirterek, "Hepsi Türklük üzerinden başka bir hesap peşinde. Birilerinden aldıkları ihale var, o ihale Arapları, Türkiye'ye düşman etmek ve Türkiye ile Arapların birleşmesini engellemek." dedi.

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliğince (AYBİR) Sakarya Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Günerigök moderatörlüğünde, "Türkiye'nin Siyasi Ufku ve Coğrafi Tahayyülü: Yabancı Düşmanlığı Neden Yaygınlaşıyor?" başlıklı web panel düzenlendi.

Panelde konuşan Prof. Dr. Aktay, "ötekine" davranış şeklinin insani kalitenin göstergesi olduğunu belirterek, halkın içinde bir yabancı düşmanlığı olduğunu düşünmediğini kaydetti.

Halkın, yabancıyı kucaklayan, ötekine karşı yadırgayıcı bir tutum içinde olmayan bir anlayışa sahip olduğunu dile getiren Aktay, "Türk toplumunun, yabancı düşmanlığı algısını hak etmediğini düşünüyorum. Türk toplumu, tarih boyunca bir İslam toplumu olması nedeniyle yabancı düşmanlığı bize ters. Kültür ve siyasi tutum olarak bize yabancı. Türkiye toplumunda yabancı düşmanlığının bir karşılığı yok." ifadelerini kullandı.

Aktay, Türkiye'nin büyüyen bir ülke olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Türkiye, güçlenen bir ülke ve bu güçlenen haliyle İslam dünyasında ciddi bir yer ediniyor. Öyle görünüyor ki bu yer İslam dünyasındaki bazı ülkeler tarafından pek istenmiyor. Batılı ülkeler arsında böyle ülkeler var. Yabancı düşmanlığı algısını, Türkiye'nin dünyadaki rolünden rahatsız olan birtakım mihrakların kampanyaları olarak değerlendiriyorum. Türk ırkçısı olan insanların hiçbirinin Türk olmadığına bahse girebilirim. Hepsi Türklük üzerinden başka bir hesap peşinde. Türklük satmaya çalışıyorlar. Birilerinden aldıkları ihale var, o ihale, Arapları, Türkiye'ye düşman etmek ve Türkiye ile Arapların birleşmesini engellemek. Bu birleşmeden güçlü bir Türkiye çıkar. Sadece güçlü bir Türkiye değil aynı zamanda güçlü bir İslam dünyası çıkar. Böyle bir dünya eninde sonunda olacaktır. Mukadderat bunun sorumluluğunu şuan Türkiye'ye yüklemiştir. "

"Irkçı girişimlerin desteklenmesi Türkiye'nin ekonomisine yönelik bir hamle"

Araştırmacı Yazar İhsan Aktaş da Türk halkının savaş nedeniyle gelen Suriyelilere, sabır ve büyüklük gösterdiğini aktararak, "Türk halkının sergilediği sabrı gösterecek başka bir millet olduğunu da düşünmüyorum. Türkiye içindeki ırkçı girişimlerin desteklenmesinin Türkiye'nin ekonomisine yönelik bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bir Türkiye vizyonu ortaya çıktı, buna zarar vermek için adımlar var. Londra'nın yerini İstanbul'un almasından rahatsız olan insanlar var." şeklinde konuştu.

Araştırmacı Yazar Said Elhaj ise Arap ülkelerinden gelenlerin Türkiye'yi son kale olarak gördüklerini dile getirerek, "Arap dünyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sığınmacılara yönelik sözleri çok kabul görmüştü. Hala Arap dünyasının büyük çoğunluğu Türkiye'ye kardeş ve son kale olarak bakmaya devam ediyor." dedi.