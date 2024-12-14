Üye Girişi
Haberler
Şam'daki büyükelçiliğe Türk bayrağı asılıyor
Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya, Suriye'den çekiliyor
Suriye'de bir dönemin sonu
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı

"Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu" projesi tanıtıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen " Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen toplantıda, 12 Eylül yönetimi tarafından millete dayatılan 1982 Anayasası'nın çıkarıldığı günden bu yana tartışıldığını belirterek, toplantıyı 12 Eylül mağduriyetlerinin en yoğun yaşandığı simge mekanda gerçekleştirmenin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

1982 Anayasası'nı değiştirme çalışmalarının 1987'de başladığını anlatan Oymak, aradan geçen 37 yılda sivil anayasaya sahip olmak amacıyla yapılan çalışmaların, Anayasa'nın bazı maddelerini değiştirmekten öteye geçemediğini bildirdi.

Oymak, Türkiye'nin toplumsal mutabakatla hayata geçecek sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Demokratik ve Türkiye Yüzyılı'na yakışır, toplum sözleşmesi niteliğinde milli ve egemen bir anayasa yapmanın elzem olduğunu ifade eden Oymak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim." çağrısını hatırlattı, projenin çıkış noktasının da bu çağrı olduğunu bildirdi.

"Anayasa ancak, toplumun sürece katılımıyla sivilleşebilir"

Oymak, projeyi şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürüteceklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Anayasa ancak, toplumun sürece katılımıyla sivilleşebilir. Anayasa, bir toplumun birlikte yaşamak konusundaki temel uzlaşı zeminini, bu yaşamanın koşul ve kurallarına ilişkin tasavvurunu, ortak gelecek tahayyülünü temel alan ve yansıtan bir metin olmak zorundadır. Anayasaya tüm vatandaşların eli değmelidir. Bu kapsamda sadece hukukçuların değil sivil toplum kuruluşlarından esnafa, sanayicilerden eğitimcilere, çiftçilerden ilahiyatçılara kadar her meslek grubundan, her bölgeden vatandaşlarımızın görüşleri, hassasiyetleri, öneri ve eleştirileri tarafımızca tespit edilerek, sonunda elde edeceğimiz çıktılar ilgili kurumlara verilecektir. Bu projeyle hedefimiz budur."

Bunun için Samsun, Bursa, Eskişehir, Bitlis, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te anayasa buluşmaları düzenleyeceklerini bildiren Oymak, böylece sivil anayasa çalışmalarının ülke sathında istişare edilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Oymak, diğer illerdeki şubelerinin de atölye ve çevrimiçi etkinlikler düzenleyeceklerini ve çalışmalar sonucu elde ettikleri verileri ilgili kurumlarla paylaşacaklarını kaydetti.

Projeyi herkese eşit mesafede yürüteceklerini aktaran Oymak, iklim değişikliği, yapay zeka gibi hususların, elektronik katılım hakkı, halkın yasa teklifi verebilmesi ve sürece etkin katılabilmesi gibi yenilikçi fikirlerin uygulamasına yönelik istişareler gerçekleştireceklerini anlattı.

Oymak, "İnanıyoruz ki tüm bu çalışmalar, beklenen niteliklere sahip bir sivil anayasanın toplumsal mutabakatla hayata geçirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
img

Mourinho'nun odasını Okan Buruk'a hazırlıyorlar
img

Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
img

Satışları yasaklandı, piyasadan toplatılacaklar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Taksiciye dehşeti yaşatan bıçaklı saldırgan tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan bıçaklı saldırgan hakkında karar verildi
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Listenin ilk sırası dikkat çekti
İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı
Her yerini açıp kamera karşısına geçti

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler? Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Fatih Karagümrük-Boluspor TRT Spor canlı izle! MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef'te potaya kim girdi? Fatih Karagümrük-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef 14 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.