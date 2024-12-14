"Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu" projesi tanıtıldı

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen " Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen toplantıda, 12 Eylül yönetimi tarafından millete dayatılan 1982 Anayasası'nın çıkarıldığı günden bu yana tartışıldığını belirterek, toplantıyı 12 Eylül mağduriyetlerinin en yoğun yaşandığı simge mekanda gerçekleştirmenin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

1982 Anayasası'nı değiştirme çalışmalarının 1987'de başladığını anlatan Oymak, aradan geçen 37 yılda sivil anayasaya sahip olmak amacıyla yapılan çalışmaların, Anayasa'nın bazı maddelerini değiştirmekten öteye geçemediğini bildirdi.

Oymak, Türkiye'nin toplumsal mutabakatla hayata geçecek sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Demokratik ve Türkiye Yüzyılı'na yakışır, toplum sözleşmesi niteliğinde milli ve egemen bir anayasa yapmanın elzem olduğunu ifade eden Oymak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim." çağrısını hatırlattı, projenin çıkış noktasının da bu çağrı olduğunu bildirdi.

"Anayasa ancak, toplumun sürece katılımıyla sivilleşebilir"

Oymak, projeyi şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürüteceklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Anayasa ancak, toplumun sürece katılımıyla sivilleşebilir. Anayasa, bir toplumun birlikte yaşamak konusundaki temel uzlaşı zeminini, bu yaşamanın koşul ve kurallarına ilişkin tasavvurunu, ortak gelecek tahayyülünü temel alan ve yansıtan bir metin olmak zorundadır. Anayasaya tüm vatandaşların eli değmelidir. Bu kapsamda sadece hukukçuların değil sivil toplum kuruluşlarından esnafa, sanayicilerden eğitimcilere, çiftçilerden ilahiyatçılara kadar her meslek grubundan, her bölgeden vatandaşlarımızın görüşleri, hassasiyetleri, öneri ve eleştirileri tarafımızca tespit edilerek, sonunda elde edeceğimiz çıktılar ilgili kurumlara verilecektir. Bu projeyle hedefimiz budur."

Bunun için Samsun, Bursa, Eskişehir, Bitlis, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te anayasa buluşmaları düzenleyeceklerini bildiren Oymak, böylece sivil anayasa çalışmalarının ülke sathında istişare edilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Oymak, diğer illerdeki şubelerinin de atölye ve çevrimiçi etkinlikler düzenleyeceklerini ve çalışmalar sonucu elde ettikleri verileri ilgili kurumlarla paylaşacaklarını kaydetti.

Projeyi herkese eşit mesafede yürüteceklerini aktaran Oymak, iklim değişikliği, yapay zeka gibi hususların, elektronik katılım hakkı, halkın yasa teklifi verebilmesi ve sürece etkin katılabilmesi gibi yenilikçi fikirlerin uygulamasına yönelik istişareler gerçekleştireceklerini anlattı.

Oymak, "İnanıyoruz ki tüm bu çalışmalar, beklenen niteliklere sahip bir sivil anayasanın toplumsal mutabakatla hayata geçirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.