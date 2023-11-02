Müzeler, antik kentler ve köprüler Kızılay kırmızısıyla büründü Kızılay Haftasında, yurdun dört bir yanındaki müze, antik kent ve köprüler kırmızı aydınlatmalar ile renklendi.

Müzeler, antik kentler ve köprüler Kızılay kırmızısıyla büründü

ANKARA - Kızılay Haftasında, yurdun dört bir yanındaki müze, antik kent ve köprüler kırmızı aydınlatmalar ile renklendi.

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası'nda, bu yıl ki kutlamalarını "Kızılay Sensiz Olmaz" temasıyla gerçekleştiren Kızılay'a, Türkiye'nin sembol yapılarından da destek geldi. Türk Kızılay'ın hilalinin rengi olan kırmızı ile aydınlatılan Türkiye'nin sembol yapıları tüm yurtta çeşitli etkinliklere sahne olan Kızılay Haftası'na renk kattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle Cumhuriyet Müzesi, Göbeklitepe, Patara Antik Kenti, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve ayrıca Ankara Atakule kırmızı renge büründü.

Bu önemli haftada köprülerin aydınlatılmasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki 1. Bölge Müdürlüğü destek olurken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde müze yöneticileri ile çalışanları kutlamalara ortak oldu.