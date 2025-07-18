Türkiye'nin Schengen Vizesi Uygulamaları İçin AB'den İyileştirici Adım

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören Kararını memnuniyetle karşıladı ve geliştirme çalışmaları sürdürüleceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören Uygulama Kararı'nın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlık, AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı'nın memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, ilgili Türk kurumları ve AB Komisyonu'yla beraber, Türk vatandaşlarının Schengen vize başvuru süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Yasak aşk iddiaları sonrası Güzide Duran'a avukat şoku! 3 ismi birden kaybetti

Yasak aşkın faturası çok ağır oldu! Üç ismi birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış

MİT raporu ortaya çıktı! Çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.