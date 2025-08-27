Türkiye'nin Savunma Sanayisinde Milli Başarılar ve Çelik Kubbe

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin savunma sanayisinde sağlanan milli başarılara ve bu başarıların güvenliğe katkısına vurgu yaparak, Çelik Kubbe'nin bu alandaki önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Kara, deniz, hava ve uzay alanındaki milli başarılar, güvenliğimizin teminatı olurken, Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünü de pekiştirmektedir. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin en somut göstergelerinden biri olan Çelik Kubbe ile taçlanmaktadır." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, köklü devlet geleneğinden aldığı ilhamla savunma sanayisinde tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdiği belirtildi.

Bir zamanlar dışa bağımlı olunan alanlarda bugün kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara, deniz, hava ve uzay alanındaki milli başarılar; güvenliğimizin teminatı olurken, Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünü de pekiştirmektedir. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların ve Milli Teknoloji Hamlesinin en somut göstergelerinden biri olan Çelik Kubbe ile taçlanmaktadır."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
