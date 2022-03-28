Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği: Türkiye, iftarını Bosna Hersek ile paylaşacak - Haberler

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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği: Türkiye, iftarını Bosna Hersek ile paylaşacak

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği: Türkiye, iftarını Bosna Hersek ile paylaşacak

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Türkiye'den kurum ve kuruluşlar ile Türk milletinin, iftarlıklarını Bosna Hersekli kardeşleri ile paylaşacağını duyurdu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Türkiye'den kurum ve kuruluşlar ile Türk milletinin, iftarlıklarını Bosna Hersekli kardeşleri ile paylaşacağını duyurdu.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, rahmet ve bereket ayı olan ramazanda, Türkiye'den kurum ve kuruluşların, Türk milletinin iftarını ve iftarlıklarını, Bosna Hersek'teki kardeşleriyle paylaşacağı belirtildi.

Türk Kızılay gıda paketi yardımında bulunacak

Açıklamada, Türk Kızılay'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanda Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatacağı ve 950 aileye gıda paketi dağıtacağı, Tuzla, Travnik ve Zenica'da 500 kişilik iftar düzenleyeceği vurgulandı.

Türk Kızılay tarafından "17 Nisan Dünya Yetimler Günü" nedeniyle Srebrenitsa'da 100 kişilik iftar organizasyonu yapılacağı aktarılan açıklamada, 150 aileye gıda paketi dağıtılacağı, Ramazan Bayramı öncesi de 100 yetim çocuğa bayram kıyafeti alınacağı ifade edildi.

1000 aileye gıda paketi, 400 öğrenciye eğitim desteği

Türk Diyanet Vakfı'nın (TDV) da ramazan yardımlarında bulunacağı belirtilen açıklamada, TDV'nin 1000 aileye gıda paketi dağıtacağı ve 400 öğrenciye de nakdi eğitim desteğinde bulunacağı kaydedildi.

TİKA'dan Bosna Hersek'teki Ukraynalılara yardım

Açıklamada ayrıca, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Banya Luka ve Foça'da toplam 300 kişilik iftar verilecek, ayrıca 900 aileye gıda paketi ulaştırılacak. TİKA ayrıca, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Bosna Hersek'e gelen ailelere de ramazan nedeniyle yardım elini uzatacak." ifadelerine yer verildi.

Bunun yanı sıra Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Bosna Hersek'teki 5 bin aileye, Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca ise 700 aileye gıda paketi yardımında bulunulacağı aktarıldı.

Türkiye'den bazı belediyeler, Bosna Hersek'teki kardeş belediyeleriyle çeşitli iftar organizasyonları düzenleyecek.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Saraybosna, Kızılay, Türkiye, Türk, Güncel, Haberler

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