Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep Valisi'ni Ziyaret Etti... "Halep'in Teröre Karşı Zaferini Kutluyoruz"

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep Valisi Azzam El-Gharib'i ziyaret ederek, şehrin güvenlik durumu ve kalkındırılması ile ilgili atılabilecek adımları ele aldı.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep Valisi Azzam El-Gharib'i ziyaret etti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep Valisi Azzam El-Gharib'i ziyaret etti. Paylaşımda, "Görüşmede, Halep'teki mevcut güvenlik durumu, şehrin kalkındırılması ve bu bağlamda atılabilecek adımlar ele alındı. Halep'in teröre karşı zaferini yeniden kutluyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
