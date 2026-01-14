Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep Valisi'ni Ziyaret Etti... "Halep'in Teröre Karşı Zaferini Kutluyoruz"

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep Valisi Azzam El-Gharib'i ziyaret etti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep Valisi Azzam El-Gharib'i ziyaret etti. Paylaşımda, "Görüşmede, Halep'teki mevcut güvenlik durumu, şehrin kalkındırılması ve bu bağlamda atılabilecek adımlar ele alındı. Halep'in teröre karşı zaferini yeniden kutluyoruz" ifadesi kullanıldı.