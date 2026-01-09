Haberler

Nuh Yılmaz: Halep'te 1 Nisan Anlaşması'nın Nihayet Uygulanıyor Olduğunu Görmek Umut Verici

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep'teki gelişmelere dair yaptığı açıklamada, 1 Nisan Anlaşması'nın uygulanmasının umut verici olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, "Halep'te huzur ve sükunu hedefleyen 1 Nisan Anlaşması'nın geç de olsa, zor da olsa nihayet uygulanıyor olduğunu görmek umut verici. Ancak barış, birlik ve istikrar bizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak" dedi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep'teki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "SDG'lileri Halep'ten Suriye'nin kuzeyine nakletmek üzere otobüslerin Şeyh Maksud mahallesine girmeye başladığını" belirten bir haberi, "Halep'te huzur ve sükunu hedefleyen 1 Nisan Anlaşması'nın geç de olsa, zor da olsa nihayet uygulanıyor olduğunu görmek umut verici. Ancak barış, birlik ve istikrar bizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak" ifadeleriyle alıntıladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
