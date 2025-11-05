Haberler

Türkiye'nin Sağlıklı Yol Haritası Hazırlanıyor

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve koruyucu sağlık politikaları oluşturmak amacıyla 10 yıllık bir eylem planı geliştireceklerini açıkladı. Sigara ve şekerli gıdalar konusundaki toleransın sıfıra indirileceğini belirten Memişoğlu, toplumun sağlığını koruyacak stratejilerin tüm paydaşlarla birlikte oluşturulacağını vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye'nin sağlıklı yol haritasını çizeceğiz ve çok net söylüyorum, hem sigara konusunda hem şekerli gıdalar konusunda da bizim açıkçası toleransımız olmayacak." dedi.

Bakan Memişoğlu, bir otelde düzenlenen 3. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı-Sağlıklı Yaşam Planı Çalıştayı'nın ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlıklı Yaşam Planı konusunda ne tür adımlar atılacağına ilişkin soru üzerine Memişoğlu, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle, sağlığı kaybetmeden sağlıklı kalmanın öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Memişoğlu, sağlık politikalarının da bu doğrultuda oluşması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Topluma sağlıklı kalmayı, sağlığını kaybetmeden bedenine bakmayı ve onu nasıl yöneteceğini öğretmemiz ve bilinçli hale getirmemiz gerekir. Onun için toplumun sağlığını koruyacak bir politikayı bütün kurumlarımızla, bütün paydaşlarımızla beraber bir plan dahilinde bir 10 yıllık eylem planı oluşturmamız gerekiyor. Bu sistemde sadece Sağlık Bakanlığı değil, toplumun ve kurumların hepsinin ortak hareket edeceği bir eylem planı hazırlamamız lazım. Eğer beslenmeniz, yaşadığınız ortam sağlıklı değilse, stres yükünüz fazlaysa, hareketsizliğiniz varsa, hareket alanlarınız oluşturulmamışsa sağlıklı kalma şansınız yok."

Sağlıklı kalmayı öncelikle toplumun talep etmesi gerektiğini ifade eden Memişoğlu, bunun bir politika haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Memişoğlu, "Biz neden sahaya çıktık? Kilo ölçtük, boy ölçtük. Toplum bunun farkında olsun ve talep etsin diye. Çünkü toplumun da kilolu olduğu zaman hastalanacağını, eklem hastalıklarından, kalp hastalıklarına, her türlü hastalığa karşı riskli olduğunu bilmesi lazım. Sigara içen insanın akciğer kanserine yakalanacağını, nefes darlığını, akciğer hastalıklarına yakalanacağını, uyku kalitesinin, yaşam kalitesinin düşeceğini bilmesi lazım. Koruyucu sağlıkla ilgili bir politika oluşturuyoruz. Neden, toplum farkında olsun. Bu eylem planını hem kurumlarıyla hem toplumlarıyla yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, şeker oranı yüksek olan gıdayı yasaklamaktan çok toplumun şekeri az olan gıdaya talep etmesini arzu ettiklerini aktararak, bu konuyla ilgili mevzuatsal çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

"Türkiye'nin sağlıklı yol haritasını çizeceğiz"

Toplumun üçte birinin sigara içtiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Esasında üçte ikisiyle beraber o üçte birini de eğitmek ve onun sigara bırakmasını sağlatmamız için bir politika oluşturmaya çalışıyoruz. Ama şu da var, bunu endüstriyle beraber de yapmak lazım. Bunu talep ettiğiniz zaman toplum olarak endüstri veya bunu üreticiler de buna yönelik hareket edeceklerdir. Onun için toplumun kültürünü bilincini öncelikle arttırmak için bir eylem planı hazırlıyoruz." dedi.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Açık ve net söylüyorum. Bundan sonra Türkiye'nin önceliği tedavi değil, sağlıklı kalmaktır. Dünyanın en iyi tedavisini yapıyoruz. Türkiye bugün, sağlıkta bir numara neredeyse. Hem hizmet anlamında, hem kalite anlamında, hem ulaşılabilirlik anlamında ama biz hastalığı tedavi ediyoruz. Hastalık olmadan topluma sağlıklı kalma bilincini oluşturmak için bu toplantıları yapıyorlar. Burada her türlü paydaş var, üniversiteler var, Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmişler. Bilim ışığı altında bizim politikalarımızı, 10 yıllık sağlıklı kalma ve eylem planını ve geleceğimiz stratejik planı hazırlamak için bir çalıştay yapıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında bunun taslağını oluşturacağız. Türkiye'nin sağlıklı yol haritasını çizeceğiz ve çok net söylüyorum, hem sigara konusunda hem şekerli gıdalar konusunda da bizim açıkçası toleransımız olmayacak. "

Yiyecek ve içeceklerdeki fruktoz oranın azaltılmasıyla ilgili yeni yasama yılında bir düzenleme olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Memişoğlu, "Sigara, beslenme, gıda ve takviyelerle ilgili bir mevzuatsal çalışmayı Meclisimize sunacağız ama bu 2026'da olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
