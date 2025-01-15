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Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Gücük, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Gücük, AA'nın
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Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gücük, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Büyükelçi Gücük, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in İtalya'da geçen yıl haziran ayında düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin Yüksek Düzeyli Oturumunda çektiği; ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlamak için yanına geldiği ana ilişkin "Dış İşleri" isimli fotoğrafını seçti.

Gücük, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un Endonezya'nın Java Adası'ndaki aktif yanardağ Merapi'de çektiği "Kuyruklu yıldız ve volkan" isimli fotoğrafa oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde ise Gücük'ün tercihi, Mustafa Kılıç'ın Mardin'in Derik ilçesinde geleneksel yöntemlerle zeytini kırıp salamura hazırlayan üreticilere ilişkin "Hüzme" isimli karesi oldu. Gücük, bu fotoğraftaki ışığın düşme açısını ve genel olarak kareyi beğendiğini belirtti.

Büyükelçi Gücük, "Spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlama elemelerinde yarışan milli sporcu Ersu Şaşma'nın atlayışı sırasında tribünlere poz verdiği ana ilişkin "Havada asılı" isimli karesini seçti.

Bu yıla özel olarak açılan "Özgür Suriye" kategorisinde ise Gücük'ün tercihi, Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" isimli; Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam'ın Emevi meydanındaki kutlamaya ilişkin karesi oldu.

Kendisi de fotoğrafa ilgili olan Büyükelçi Ömer Gücük, bu yılki yarışmada yer alan fotoğrafları çok beğendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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