Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi: 'Suudi Arabistan'la ticaret hacmini en az iki katına çıkarmayı hedefliyoruz'

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Kovid-19 salgını öncesinde 6,5 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmini bu yıl en az iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek tüm Suudi iş insanlarını başkent Riyad'da düzenlenecek Turk Expo Fuarı'na...

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Kovid-19 salgını öncesinde 6,5 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmini bu yıl en az iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek tüm Suudi iş insanlarını başkent Riyad'da düzenlenecek Turk Expo Fuarı'na davet etti.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 19-21 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Sergi ve Fuar Merkezi'nde, Turk Expo Fuarı düzenlenecek.

Ulusoy, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Riyad'da düzenlenecek Türk ihraç ürünleri fuarına ilişkin bilgi verdi.

Suudi Arabistan'ın çok büyük bir dönüşümden geçtiğine işaret eden Ulusoy, Suudi Arabistan'daki petrol dışı sektörlerde üretimin artırılması adına Türkiye'nin ara mamuller, makine, ekipman ve diğer birçok ürünüyle Suudi Arabistan'a bu alanda katkı sağlayabileceğini söyledi.

"Türkiye, Suudi Arabistan'ın güvenilir ticari ortağıdır"

Ulusoy, Suudi Arabistan ve Türkiye ekonomilerinin, birbirlerinin tamamlayıcısı olduğuna işaret ederek "Türkiye'nin Suudi Arabistan'daki üretime sunacağı katkıların yanında dünyada benzersiz bir fiyat kalite oranı sunan Türk tüketim mamullerinin de Suudi Arabistan'da önemli katkılar sağlayacağına eminiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Suudi Arabistan'ın güvenilir ticari ortağıdır." diyen Ulusoy, bu amaçla Turk Expo fuarına tüm Suudi iş insanlarını beklediklerini söyledi.

Ulusoy, yaklaşık 150 Türk firmasının ürünlerini sergileyeceği bu fuarda Türkiye'den inşaat malzemeleri, makine ve ekipmanları, sanayi ürünleri, gıda, sağlık, kozmetik gibi sektörler başta olmak üzere 10 farklı branşta ürünlerin Suudi iş insanlarıyla buluşacağı bilgisini verdi.

Suudi Arabistan'la salgın öncesinde ticaret hacminin 6,5 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Ulusoy, "Suudi Arabistan'la ticaret hacmini en az iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Ulusoy, şunları kaydetti:

"Bu fuarda Suudi Arabistan firmaları için Türk firmalarıyla B2B imkanları, Network imkanları bunun yanında yeni Türk ürünleriyle tanışma fırsatları ve ayrıca bu ürünlerin Suudi Arabistan piyasasında tanıtımı ve girişi için distribütör olma adına bir çok fırsat olacaktır."