Mehmet Şimşek: "Risk Primi, 2018 Yılı Mayıs Ayından Sonraki En Düşük Seviyesine Geriledi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış finansman maliyetlerinin önemli ölçüde azaldığını duyurarak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Risk primimiz (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" ifadelerini kullandı.