Türkiye'nin Quito Büyükelçisi Yalçın, Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso'ya güven mektubunu sundu Güncel Haberler BUENOS Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Türkiye'nin Quito Büyükelçisi Başak Yalçın'ı kabul etti. BUENOS Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Türkiye'nin Quito Büyükelçisi Başak Yalçın'ı kabul etti. Yalçın, Lasso'ya güven mektubu sunarak resmen görevine başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükelçi Yalçın, "Güven mektubumu bugün Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso'ya sunmaktan şeref duydum." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik Türkiye Güncel Haberler

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