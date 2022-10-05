Türkiye'nin Quito Büyükelçisi Yalçın, Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso'ya güven mektubunu sundu
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BUENOS Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Türkiye'nin Quito Büyükelçisi Başak Yalçın'ı kabul etti.
BUENOS Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Türkiye'nin Quito Büyükelçisi Başak Yalçın'ı kabul etti.
Yalçın, Lasso'ya güven mektubu sunarak resmen görevine başladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükelçi Yalçın, "Güven mektubumu bugün Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso'ya sunmaktan şeref duydum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel