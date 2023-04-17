Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Kocaefe: 'Kamboçya'nın barındırdığı çok büyük potansiyel var'

Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ülkü Kocaefe, Kamboçya'nın barındırdığı çok büyük bir potansiyel olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ülkü Kocaefe, Kamboçya'nın barındırdığı çok büyük bir potansiyel olduğunu söyledi.

Büyükelçi Kocaefe, AA'ya yaptığı açıklamada, Zöre Akşahin Şimşek'in Punom Pen Ticaret Müşaviri olarak görevine başladığını belirtti.

Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçiliğine ilk kez ticaret müşaviri atandığını belirten Kocaefe, "Bizim büyükelçiliğimiz burada 2013 yılında faaliyete başladı. Dolayısıyla 10 yıl içerisinde çok büyük bir mesafe bizim için ticaret müşavirliği açmak." diye konuştu.

Bu adımın, Yeniden Asya girişimiyle birlikte düşünülmesi gerektiğini belirten Kocaefe, "Bizim ticari faaliyetlerimizi bölgenin tamamında güçlendirmemiz lazım. Uzun zamandır büyük ülkelere odaklanılmış, Tayland, Vietnam, Malezya, Endonezya ama Kamboçya'nın barındırdığı çok büyük bir potansiyel var." dedi.

Büyükelçi Kocaefe, Kamboçya'nın genç nüfusu ve düşük ücretlerinin, Türk yatırımcılar ve ticaretle uğraşanları için çok büyük bir imkan sunduğuna dikkati çekerek, "Şimdi Zöre Hanım'la bütün bu imkanları değerlendirip ticaretimizi, yatırımımızı artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İlk ticaret müşaviri atamasıyla, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticaret ve yatırım olanaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve daha da geliştirilmesinin amaçlandığını kaydeden Kocaefe, Kamboçya'nın çok büyük bir potansiyel barındırdığını söyledi.

Kamboçya, Güneydoğu Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2022'de yüzde 67 oranında artmış ve tarihinde ilk kez 154 milyon dolar seviyesini aşmıştı.