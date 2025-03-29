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Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Yıldırımgeç, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya güven mektubunu sundu

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CAPE Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi olarak atanan Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya güven mektubunu sundu.

CAPE Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi olarak atanan Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, yürütme başkenti Pretorya'daki cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen törende, Büyükelçi Yıldırımgeç, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya güven mektubunu takdim etti.

Açıklamada, Yıldırımgeç'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini Ramaphosa'ya ilettiği, görev süresi boyunca, ortak öncelikler, karşılıklı saygı ve anlayış temelinde ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak için çaba göstereceğini belirttiği kaydedildi.

Türkiye ve Güney Afrika ortak değerlere ve ilkelere sahip olduğuna dikkati çeken Yıldırımgeç, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Güney Afrika ile bölgesel ve küresel konularda da diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmek istiyor. Bu, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmesine karşı Filistinlilerin haklarını savunmak için daha fazla işbirliği yapmayı da içerir. Bu fırsatı değerlendirerek, Türkiye'nin Güney Afrika G20 Başkanlığı'na desteğini yinelemek istiyorum."

Öte yandan, ulusal basındaki haberlere göre tören kapsamında ayrıca Gabon, Kongo, Rusya, Bangladeş, Kanada, Mısır, Etiyopya, Japonya, Moğolistan, Portekiz, Panama, Nepal ve Senegal'in Pretorya büyükelçileri de güven mektuplarını takdim etti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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