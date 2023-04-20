Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kandaş, Güney Afrika Dışişleri Bakanıyla görüştü

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile görüştü.

Büyükelçi Kandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Pandor ile görüşmelerinde Türkiye ile Güney Afrika arasında giderek gelişen çok yönlü ilişkileri ele aldıklarını bildirdi.

Kandaş ayrıca bu vesileyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ocak ayındaki ziyaretinde gerçekleştirilen siyasi istişarelerde iki bakan arasında ele alınan konuları takip etme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Güney Afrika hükümetinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için Birleşmiş Millet Acil Yardım Çağrısına karşılık taahhüt ettikleri 5 milyon Güney Afrika Randı (277 bin 432 ABD doları) tutarında nakdi yardım, 10 tonluk tıbbi malzeme yardımı ve K9 köpeklerinin yer aldığı arama kurtarma ekibi için Türk devleti ve halkı adına Bakan Pandor'a teşekkürlerini sunduklarını belirten Kandaş, şunları söyledi:

"Ayrıca Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşları, firmalar ve kişiler tarafından bağışlanan 150 tona yakın ayni yardım ile, Büyükelçiliğimizce açılan bağış hesabına yatırılan yaklaşık 4 milyon Güney Afrika Randı (yaklaşık 221 bin ABD doları) tutarındaki yardımlara değinerek, bunun Güney Afrika'nın 'ubuntu' (insanlık) ruhunu yansıttığını vurguladım."