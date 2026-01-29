Türkiye'nin Portekiz için üreteceği gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı

Türkiye'nin, Portekiz Deniz Kuvvetleri Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri Projesi kapsamında üreteceği iki gemiden ilkinin kızağa koyma töreni düzenlendi.

İstanbul'da Ada Tersanesi'ndeki törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, iki ülkenin büyükelçileri, Portekiz ve Türk Deniz Kuvvetleri mensupları ile Türk savunma sanayisi firmalarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Portekiz Deniz Kuvvetleri için üretilen deniz ikmal ve lojistik destek gemisinin kızağa koyma töreni vesileyle birlikte bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkilerin tarihi derinliği olan karşılıklı saygı ve güvenle beslenen köklü bir zemine dayandığını belirtti.

Bu sene iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin yüzüncü yılına ulaşıldığına işaret eden Güler, şöyle konuştu:

"Aramızdaki bağlar ikili düzlemde ve pek çok alanda genişleyen işbirliği gündemiyle ilerlemektedir. Uluslararası arenada müttefiklik ruhuyla gelişen münasebetlerimiz, başta NATO misyonu ve transatlantik olmak üzere, sürekli olarak daha da güçlenmektedir. Bugün kızağa koyma törenine şahitlik ettiğimiz gemi inşa süreci, iki ülke arasındaki işbirliğinin somut bir nişanesi olduğu gibi, ilişkilerimizin kalıcı ve ileriye dönük olmasına yönelik de kıymetli bir adımdır. Aynı zamanda bu proje, denizcilik geleneğine sahip Türkiye ve Portekiz için tecrübe ve teknoloji paylaşımı sağlanması bakımından da büyük bir kazançtır. Nitekim, 17 Aralık 2024 tarihinde Portekiz Deniz Kuvvetleri ve STM arasında iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin inşasına yönelik sözleşmenin imzalanmasıyla başlayan süreç, planlandığı şekilde başarıyla sürdürülmektedir. Özgün tasarımı, yüksek sürati, geniş taşıma kapasitesi ve operasyonel esneklik gibi üstün nitelikleriyle birlikte çok farklı görevlere entegre olabilen modüler mimariye sahip bu gemilerin, Portekiz Donanması'nın stratejik hedeflerine ve harekat ihtiyaçlarına cevap verebileceğine yürekten inanıyorum."

Güler, günümüzde birleşik bir deniz gücünün yalnızca muharip platformlarla ölçülmediğini, deniz harekatının sürekliliğini sağlayan ikmal ve lojistik destek yeteneğinin, kuvvet etkinliğinin temel unsurlarından biri olduğu gibi hızın ve krizlere süratle cevap verebilme kabiliyetinin de belirleyici bir bileşimi haline geldiğini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şüphesiz ki bu gemiler hizmete girdiğinde Portekiz Donanması'nın barış, istikrar ve kriz yönetimi kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, aynı zamanda NATO'nun müşterek kabiliyetlerine de olumlu katkılar sağlayacaktır. Memnuniyetle belirtmeliyim ki böylesine üstün niteliklere sahip iki geminin üretim faaliyetlerinin Türkiye'de, Ada Tersanesi'nde icra ediliyor olması, savunma sanayimizin ulaştığı mümtaz seviyeyi ve ülkemizin gemi inşa kabiliyetlerini de açık biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye'nin savunma sanayisinde ve özellikle denizcilik sahasında bugünkü güçlü konumuna gelmesinin temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen yerli, milli ve modern üretim vizyonu bulunmaktadır. Öyle ki ülkemiz son yıllarda ihtiyaçlarını kendi imkan ve kabiliyetleriyle karşılayan, bununla yetinmeyip dost ve müttefik ülkeler için güvenilir tedarik ortağı olabilen bir üretim kapasitesine de ulaşmıştır. Sahip olduğumuz denizcilik teknolojilerindeki birikim, MİLGEM projesinden TCG Anadolu'ya, TF-2000 Hava Savunma Muhribi'nden MİLDEN Milli Denizaltı programına kadar uzanan geniş bir yelpazede ortaya konmaktadır. Tasarım entegrasyon, sistem mühendisliği ve seri üretim disiplinleriyle her geçen gün daha da gelişmektedir."

"Savunma sanayisi ekosistemimizin genişliğini ve derinliğini yansıtmaktadır"

Bakan Güler, Türkiye'nin denizcilik alanındaki tecrübesinin Portekiz gibi bu alanda geleneği güçlü bir NATO müttefiki tarafından tercih edilmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Küresel ölçekte belirsizliklerin, çok boyutlu tehditlerin ve deniz güvenliğine yönelik risklerin arttığı bir dönemde bu gibi işbirliklerinin her zamankinden daha büyük ehemmiyet arz ettiğini vurgulayan Güler, dost ve müttefik ülke Portekiz ile ortaya koydukları işbirliği ve ortak çalışma kültürünün diğer platformlarda da geliştirilmesi temennisini dile getirdi.

Böylesine kapsamlı bir projenin başarıyla yürütülebilmesi için güçlü bir koordinasyon ve ortak akıl gerektiğini belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle vurgulamak isterim ki Savunma Sanayii Başkanlığımızın etkin süreç yönetimi, tersanelerimizin üretim disiplini, ana yüklenici STM'nin proje yönetimi tecrübesi ile alt yüklenicilerimizin ve yerli firmalarımızın çabaları, bu konuda güvencemiz olurken bir bütün olarak savunma sanayisi ekosistemimizin genişliğini ve derinliğini de yansıtmaktadır. Bu çerçevede gösterdikleri titizlik ve ortaya koydukları büyük gayretler için tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Bakan Güler, dost ve müttefik Portekiz Donanması için üretilen gemilerin şimdiden hayırlı olması dileğini ve mevkidaşı Nuno Melo ile Portekizli dostlarına teşekkürlerini iletti.

Güler, törenden sonra yaptığı değerlendirmede ise Türk denizciliği açısından çok önemli bir günün yaşadığını, Portekizli dostlarıyla 2 lojistik ve akaryakıt gemisinin birincisinin kızağa konulma törenini icra ettiklerini söyledi.

Törenin, Türk denizciliğinin çok övünülecek bir noktaya geldiğinin işareti olduğuna dikkati çeken Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuda gösterdiği gibi, denizcilik konusunda göstermiş olduğu iradenin de büyük bir ölçeği oldu. Portekizli dostlarımız çok memnun, bizler çok memnunuz." diye konuştu.