Türkiye'nin Portekiz için üreteceği askeri gemilerin ilkinin yapımına başlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Portekiz donanması için iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisi inşasına yönelik geçen yıl 17 Aralık'ta Lizbon'da sözleşme imzaladıklarını anımsatarak, "Bugün gerçekleştirilen sac kesim töreniyle bu tarihi projenin ilk somut adımını attık. Bu törenle, insanlığa barış içinde hizmet edecek ve çatışma zamanlarında caydırıcılık sağlayacak bir deniz platformunun inşasını başlatıyoruz." dedi.

Portekiz Deniz Kuvvetleri Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri Projesi kapsamında Türkiye'nin üreteceği iki gemiden birincisinin sac kesim töreni İstanbul'daki Ada Tersanesi'nde gerçekleştirildi.

Görgün, törendeki konuşmasında, Portekiz donanması için iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisi inşasına yönelik geçen yıl 17 Aralık'ta Lizbon'da sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak, "O gün sadece bir sözleşmenin değil, aynı zamanda tarihin de temelini attık. Türkiye'den bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye ilk askeri deniz platformu ihracatını gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün gerçekleştirilen sac kesim töreniyle bu tarihi projenin ilk somut adımını attıklarını anlatan Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu törenle, insanlığa barış içinde hizmet edecek ve çatışma zamanlarında caydırıcılık sağlayacak bir deniz platformunun inşasını başlatıyoruz. İnşa edilecek gemiler sadece askeri platformlar değil. Bu gemiler, mühendislik becerilerimizin, tasarım kabiliyetimizin, lojistik vizyonumuzun ve denizdeki işbirliğine dayalı üretim gücümüzün somut örnekleri. 137 metre uzunluğunda ve 11 bin ton deplasmana sahip olan bu gemiler, 90 güne kadar denizde kesintisiz operasyon yapabilecek. 18 knotu aşan azami hıza ulaşacak olan gemiler, hem dizel hem de elektrikli tahrik sistemleriyle yüksek verimlilik sunacak."

"Ürettiğimiz gemiler NATO liderliğindeki ortak operasyonlarda kritik bir rol oynayacak"

Görgün, 14 knot ekonomik seyir hızıyla 14 bin deniz miline kadar menzile ulaşacak olan gemilerin, okyanus ötesi görevlerin başarıyla icrasına olanak sağlayacağını belirterek, "Denizde ikmal, lojistik destek, bölgesel güç projeksiyonu, amfibi operasyonlar, tıbbi yardım, arama kurtarma ve insani yardım gibi geniş bir yelpazedeki operasyonlar için tasarlanan bu gemiler, modern deniz operasyonları için çok yönlü unsurlar olacak." dedi.

Gelişmiş haberleşme ve komuta kontrol sistemleri ile kapsamlı sensör ve silah sistemleriyle donatılan gemilerin müttefik deniz kuvvetlerinin caydırıcılığını artıracağına dikkati çeken Görgün, bu gemilerin Portekiz donanmasının uzun vadeli lojistik kabiliyetlerini de güçlendireceğini dile getirdi.

Görgün, 20 hafif zırhlı araca kadar taşıma kapasitesi bulunan bu platformların, helikopterler ve insansız hava araçları için bir uçuş güvertesi ve hangar altyapısına sahip olacağını aktararak, şunları söyledi:

"Ürettiğimiz gemiler gelişmiş özellikleriyle NATO liderliğindeki ortak operasyonlarda kritik bir rol oynayacak. Türkiye eş zamanlı inşa edilen askeri gemi sayısı bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. STM'nin ana yüklenici olduğu ve yaklaşık 30 yerel firmanın katılımıyla yürütülen bu proje, Türk gemi inşa mühendisliğinde bir dönüm noktası niteliğinde."

"Türkiye, denizcilik teknolojilerinde dünya standartlarında bir uzmanlığa ulaştı"

Türkiye'nin MİLGEM, TCG Anadolu, TF-2000 ve MİLDEN gibi öncü programlar sayesinde denizcilik teknolojilerinde dünya standartlarında bir uzmanlığa ulaştığını vurgulayan Görgün, bu uzmanlığın dost ve müttefiklerle paylaşıldığını ifade etti.

Görgün, Portekiz ile imzalanan projeyle, Türk mühendisliğinin Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülke tarafından seçilerek takdir edildiğini ve Avrupa'nın askeri gemi inşa sektöründe yeni bir eşiğin yakalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Portekiz'in kararı, sadece STM'ye olan güveni değil, aynı zamanda tüm Türk savunma sanayisine olan güveni de yansıtıyor. Üstün bir denizcilik mirasına ve modern savaş gemileri, denizaltılar ve insansız su üstü gemileriyle donatılmış güçlü bir donanmaya sahip Portekiz'in, Türkiye'yi ortak olarak seçmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu proje sayesinde, ülkelerimiz arasında sadece teknik bir işbirliği değil, aynı zamanda kalıcı bir stratejik dostluk da inşa ediyoruz. Bugün, birlikte durarak, ortak amaç ve güvenle geleceğe doğru bir yolda yürüdüğümüzü ilan ediyoruz."

Gerçekleştirilen törenin, yan yana durma, ortak bir vizyon paylaşma ve denizlerde barışı güçlendirmeye katkıda bulunma konusundaki ortak kararlılığı temsil ettiğini vurgulayan Görgün, gelecek dönemde çeşitli alanlarda birlikte yeni projelere imza atacaklarından emin olduğunu dile getirdi.

"Gemi, 21. yüzyılın güvenlik sorunlarına karşı hazırlıklarımızı güçlendirecek"

Portekiz Deniz Kuvvetleri Gemi Programı Direktörü Tümamiral Joao Marques da Costa da gerçekleştirilen törenin sadece yeni bir geminin başlangıcına değil, Portekiz ve Türkiye arasındaki güven ve ortak vizyonun yeni bir bölümünün de başlangıcına işaret ettiğini söyledi.

Projenin, Portekiz donanması, SSB ve STM arasındaki ortaklık sayesinde mümkün olduğuna işaret eden da Costa, bu projenin bir gemi inşasından çok daha fazlasını temsil ettiğini ifade etti.

Da Costa, Türkiye'nin inşa edeceği geminin, ulusal ve müttefik operasyonlara çok önemli lojistik destek sağlayacağını aktararak, geminin 21. yüzyılın güvenlik sorunlarına karşı hazırlıklarını güçlendireceğini dile getirdi.

Üretilecek gemilerin en yüksek kalite, güvenilirlik, sağlamlık ve performans standartlarını sağlayacağından emin olduklarını anlatan da Costa, projenin iki ülke arasındaki uzun vadeli bir ortaklığın da bir göstergesi olduğunu söyledi.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise 17 Aralık 2024'te imzaların atılmasından bu yana proje üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, tasarım aşamasının başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Gelecek yıl ocak ayında geminin omurga koyma törenini gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini aktaran Güleryüz, "Gemilerin teslimatı, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren ilk gemi için 36 ay, ikinci gemi için ise 44 ay içinde planlanıyor. Bu gemilerin Portekiz donanmasının bölgesel ve müttefik operasyonlarına önemli ölçüde katkıda bulunacağına ve Portekiz Deniz Kuvvetleri'nin lojistik destek kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Portekiz'e ihraç edilecek iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin birincisinin sac kesimi yapıldı. Günün anısına fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Törene, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Portekiz Deniz Kuvvetleri Gemi Programı Direktörü Tümamiral Joao Marques da Costa, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün yanı sıra projenin paydaş kurumlarından çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

"10'a yakın devlet ve özel sektör tersanesinde halihazırda 40 proje devam ediyor"

Törenin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Haluk Görgün, bugünün önemli ve anlamlı bir gün olduğunu belirterek, geçen yıl aralık ayında Türkiye ve Portekiz arasında sözleşmesi imzalanan Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri Projesi kapsamında ilk geminin sac kesim töreninin Portekiz Deniz Kuvvetleri yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Heyecanlı ve mutlu olduklarını aktaran Görgün, "Bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye askeri gemi ihraç etmek ve özellikle de denizcilikte köklü geçmişi olan bir ülkenin ihtiyaç duyduğu bir askeri gemide Türkiye'yi tercih etmiş olması bizim açımızdan memnuniyet verici." diye konuştu.

Görgün, geminin inşasının yanı sıra platformun içindeki faydalı yükler ve alt sistemlerin neredeyse tamamının da Türk savunma sanayisi şirketlerinin ürünleriyle donatılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Portekiz Türkiye'ye sadece gemi inşası anlamında değil, savunma sanayi genelinde bir bütün olarak güvenini ortaya koymuş oldu. Planlandığı gibi süreçler devam ediyor. Kısa sürede bu iki gemi teslim edilecek ve Portekiz donanmasının hizmetine sunulmuş olacak."

Haluk Görgün, Türkiye'nin çok farklı çeşit ve sayıda gemi inşa ettiğine işaret ederek, 10'a yakın devlet ve özel sektör tersanesinde halihazırda 40 projenin devam ettiğini vurguladı.

Diğer ülkelere bakıldığında aynı anda bu kadar büyük filonun inşa edildiğinin görülmediğini anlatan Görgün, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türk savunma şirketlerine, tersanelerimize ve bu tersanelere alt sistemleriyle destek olacak diğer savunma sanayi şirketlerimize olan güvenle birlikte başlanılan bu projeler, bir an önce tamamlanacak ve kahraman donanmamızın hizmetlerine sunulacak." dedi.