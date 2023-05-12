Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa, Şanghay'da temaslarda bulundu

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Çin'in en büyük şehri ve önde gelen ekonomik merkezlerinden Şanghay'ı ziyaret ederek yerel yetkililer ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Çin'in en büyük şehri ve önde gelen ekonomik merkezlerinden Şanghay'ı ziyaret ederek yerel yetkililer ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Pekin Büyükelçiliğinde yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Musa, ziyaretinde, Belediye Başkanı Gong Cıng ile görüşerek Şanghay şehri ile ticaret, yatırım ve turizm alanlarında işbirliği olanaklarını ele aldı.

Türkiye'nin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirten Musa, Türk şirketlerinin Çin'in ekonomisinin merkezi olan Şanghay'da kökleşmesini, yerel ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamasını desteklediklerini ifade etti.

Musa, Türkiye'nin de Çin şirketlerinin yatırımlarını memnuniyetle karşılayacağını ve bunun için uygun koşulları etkin şekilde sağlayacağını vurguladı.

Türk ve Çin halkları arasındaki etkileşimleri artırmayı umduklarını kaydeden Musa, Çinli turistleri Türkiye'ye seyahat etmeye ve güzelliklerini görmeye davet etti.

Şanghay Belediye Başkanı Gong da Türkiye ve Çin'in aralarında uzak mesafeler olsa da ilişkilerinin uzun geçmişe dayandığını vurgulayarak İstanbul ve Şanghay'ın 30 yıl boyunca kardeş şehirler olduğunu, bu dönemde kapsamlı ve üretken bir etkileşim ve işbirliği ortamının oluştuğunu ifade etti.

Türk şirketlerinin, Şanghay'da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmasını ve şehirde yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Gong, Şanghay'daki Çinli şirketleri de Türkiye'de yatırıma teşvik ettiklerine işaret etti.

Gong, köklü geçmişe sahip Türkiye ile Çin ve Batı kültürlerinin birleştiği şehir olan Şanghay arasında kültürel etkileşimin ve turizmin geliştirilmesinin, iki ülke arasında dostane ilişkilere daha fazla katkıda bulunmasını umduklarını kaydetti.

Görüşmede, Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin de yer aldı.

Büyükelçi Musa, ziyaretinde, Şanghay ve çevresindeki bölgelerde faaliyet gösteren Türk iş insanları ile de bir araya gelerek Türkiye ve Çin arasında ekonomik, ticari ilişkilerin ve insanlar arasındaki etkileşimlerin geliştirilmesine dair görüş alışverişinde bulundu.