Türkiye'nin Otomotiv İhracatında Rekor Beklentisi

Güncelleme:
Türkiye, 2026'da otomotiv sektöründe 43,7 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Yeni nesil üretim teknolojileriyle rekabet gücünü artırmayı, yeşil ve dijital dönüşüm sürecini desteklemeyi amaçlıyor. İthalatın azaltılması için de yoğun çalışmalar sürüyor.

Türkiye, otomotiv sektöründe uluslararası piyasalardan aldığı payı yükseltmeye odaklanırken, gelecek yıl 43,7 milyar dolarlık ihracatla rekorlarına yenisini eklemeyi planlıyor.

AA muhabirinin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, otomotiv ana ve tedarik sanayisinde rekabet gücünü etkileyen yeni nesil üretim teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanacak.

Bu kapsamda, gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde otomotiv sektöründe yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanarak tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Otomotiv sektöründe katma değerin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasıyla sektörün uluslararası piyasalardan aldığı payın yükseltilmesi hedefleniyor.

Bunun için Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası kapsamındaki eylem ve kritik projelere ilişkin kaydedilen gerçekleşmeler ile nicel hedeflere ulaşma düzeyleri izlenecek ve eylem setinde gerekli güncellemeler yapılarak izleme ve değerlendirme faaliyetleri sürdürülecek.

Ufuk Avrupa Ecomobility Projesi kapsamında otonom veya bağlantılı araçların merkezi istasyonlar ve birbirileriyle güvenli haberleşmesi için uygun protokoller belirlenecek ve gerekli altyapı çalışmaları yürütülecek.

Mevcut projeler kapsamında gerçekleştirilen otonom veya bağlantılı araçların sensör ve aktüatör bilgileri standart altyapıdan elde edilerek değerlendirme çalışmaları yapılacak.

Gözler hidrojen yakıtlı teknolojilerde

Yakıt pili tahrikli kamyon platformunun pilot araç imalatı 2026'da tamamlanacak ve yol testleri başlatılacak. Hidrojen Temelli Karbon-Nötr İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi Projesi kapsamında çalışmalara devam edilecek. Hidrojen yakıt hücresi ve bileşen teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 3 yakıt hücresi testi gerçekleştirilecek.

Tip onay mevzuatı kapsamında Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarına devam edilecek. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından geliştirilen saha muayene cihazları ile 81 ildeki tüm elektrikli araç şarj istasyonu testlerinin Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) teknik destek verilerek gerçekleştirilmesi, ülke standartlarının oluşturulması ve uluslararası entegrasyonu sağlanacak.

Bataryaların geri dönüşümüne yönelik AR-GE projeleri hızlanacak

Otomotiv sektöründe döngüsel ekonomiye geçiş ve pazarın dönüşümü sağlanarak yeşil dönüşüm gerçekleştirilecek. Bu hedef doğrultusunda kullanım ömrü tamamlanan güneş panellerinin ve lityum bataryaların malzemelerinin yeniden kazanımına ve yeni ürün üretimine dair araştırmalara yönelik AR-GE projesinin yüzde 70'i tamamlanacak.

Batarya, algılayıcı, elektronik kontrol üniteleri, elektronik gösterge, elektrikli motor sistemleri ve otomotiv yazılımı gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefiyle AB destekli SAFELOOP ve STREAMS projeleri kapsamında çalışmalar yürütülecek.

Müfredatın ve eğitim yöntemlerinin bugünün teknolojik gerekliliklerine uygun şekilde güncellenmesi sağlanacak, özel sektörün ülke rekabetçiliğine destek olacak şekilde yürüteceği programlar desteklenecek. Bu hedef kapsamında, eğitim teknolojileri alanında projeleri olan girişimcilere çeşitli program ve etkinliklerle destek verilecek.

Sektör temsilcileriyle uluslararası fuar ve organizasyonlara katılım sağlanacak. Eğitim teknolojileri ekosisteminin geliştirilmesi ve ekosistem paydaşlarıyla etkileşimin artırılması sağlanacak. Türk eğitim teknolojileri standartları belirlenerek uluslararası standartlarla uyumlaştırılması için TSE ile işbirliği yapılacak.

Böylelikle bu yıl sonu 126,7 olarak gerçekleşmesi beklenen otomotiv üretim endeksinin, gelecek yıl 131,5'e yükselmesi öngörülüyor.

İhracatta rekor beklentisi

Türkiye'de otomotiv ihracatının yükseltilip ithalatının da düşürülmesi hedefler arasında bulunuyor. Bu yıl sonu bu alanda 39,2 milyar dolarlık ihracat hedeflenirken 2026'da bunun 43,7 milyar dolara ulaştırılması planlanıyor. Böylece, son yıllarda rekor ihracatlara imza atan sektörün gelecek yıl çıtayı daha yükseğe taşıması öngörülüyor.

Otomotivde dışa bağımlığın azaltılması için de çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalarla otomotiv ithalatının bu yıl sonunda 39,1 milyar dolar olması beklenirken gelecek yıl bunun 42,1 milyar doları aşmaması hedefleniyor.

Öte yandan otomotivin imalat sanayisi ihracatı içindeki payının da 2026'da yüzde 16,1'i bulması bekleniyor.

