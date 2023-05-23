Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Yeşilyurt'ta yapıldı

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçeye getirilen Togg ile vatandaşların alkışları arasında şehir turu yapıldı. Daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde sergilenen araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

AK Parti'den Tokat Milletvekili seçilen Cüneyt Aldemir, Togg'un hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Osman İçten, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz da aracı inceledi.