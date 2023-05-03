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Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Salıpazarı'nda yapıldı

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Salıpazarı'nda yapıldı

Güncel Haberler

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirildi.

100. Yıl Bulvarı'na getirilen Togg ile vatandaşların alkışları arasında şehir turu yapıldı. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

Belediye Başkanı Halil Akgül, yerli ve milli araçlarını ilçelerinin sokaklarında görmekten büyük onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel

Salıpazarı Türkiye Samsun TOGG Güncel Haberler

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