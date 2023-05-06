Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Niksar'da yapıldı

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat'ın Niksar ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçeye getirilen Togg ile vatandaşların alkışları arasında şehir turu yapıldı. Daha sonra Saat Kulesi önünde sergilenen araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

Togg'a binen AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Togg'un Niksar'a ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Togg'u yapamayacağını diyenlerin olduğunu belirten Beyazıt, "Togg'u yapamazsınız' dediler, yaptık. 'İtalya'dan getirdi, şov yapıyor' dediler. Niksar'a bile getirdik mi? Yaparsak biz yaparız. Allah'ım herkese Togg nasip etsin." dedi.