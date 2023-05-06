Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Erbaa'da yapıldı

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçeye getirilen Togg aracı, Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi. Araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

Tanıtım programında konuşan Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Türkiye'nin kendi otomobilini yaptığına dikkati çekerek, "Yerli ve milli otomobille bütün Türkiye buluşmuş. O zaman Devrim otomobilini yürütemedik, şu anda devrin otomobili bütün Türkiye yollarında inşallah. Bu araba büyük Türk milletinin arabası, bu araba hepimizin arabası." dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de Cumhuriyetin yüzüncü yılında yerli otomobili hep beraber karşıladıklarını dile getirerek, "Bu çalışmalara birlik beraberlik ile Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde genel başkanımızla inşallah ikinci yüzyıla, inşallah Türk yüzyılına, inşallah Türkiye Yüzyılı'na hep beraber emin adımlarla devam edeceğiz."diye konuştu.