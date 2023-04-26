Türkiye'nin otomobili Togg, Terme ilçesinde tanıtıldı

Samsun'un Terme ilçesinde, Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı yapıldı.

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sergilenen aracı, vatandaşlar yakından inceleyerek Togg'u beğendiklerini söyledi.

Vatandaşlardan Muzaffer Genç, ülkedeki teknolojik gelişmeleri takdirle karşıladıklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Hüseyin Çöpoğlu ise "Çok mutlu, gururlu ve onurluyum. Eminim ki bütün vatandaşlarımız da bu gibi icraatların ortaya çıkmasından mutludur, gururludur." dedi.

Vatandaşlar inceledikleri aracın fotoğraf ve videosunu da çekti.