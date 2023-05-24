Türkiye'nin otomobili Togg, Hendek'te tanıtıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tanıtımı yapılan Türkiye'nin otomobili Togg, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tanıtımı yapılan Türkiye'nin otomobili Togg, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin girişimleriyle ilçeye getirilen Togg, Hendek Kaymakamlığı önünde vatandaşlarla buluşturuldu.

Yerli ve milli otomobile büyük ilgi gösteren vatandaşlar, Togg ile fotoğraf çektirdi.

Törene, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, Ülkü Ocakları Hendek İlçe Başkanı Sıtkı Yaz ve çok sayıda kişi katıldı.

Protokol üyeleri, törenin ardından Hendek Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Desteklerinden ötürü Başkan Yüce'ye teşekkür eden Bahadır, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Togg'un modern teknolojiyle donatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gücünü, teknolojisini ve geldiği noktayı gösteren bir örnek. Sağ olsun Ekrem Yüce Başkanımız da ilçemize milli gururumuz olan aracımızı getirerek hemşehrilerimizle buluşturdu. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ülkemizin her alanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı'nın gücüyle çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyoruz. Havada milli muharip uçağımız, karada Togg'umuz, denizlerde TCG Anadolu gemisiyle ülkemiz Türkiye vizyonuyla destanlar yazmaya devam edecek inşallah."