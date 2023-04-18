Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye'nin otomobili Togg Denizlililerle buluştu

Türkiye'nin otomobili Togg Denizlililerle buluştu

Güncel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, Gemlik mavisi rengiyle Denizlililerin beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, Gemlik mavisi rengiyle Denizlililerin beğenisine sunuldu.

Delikliçınar Meydanı'nda sergilenen aracı vatandaşlar, yakından inceleme olanağı buldu.

Aracı görmek isteyenler sıraya girip sürücü koltuğuna oturdu.

Sergi alanına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar aracın fotoğraflarını çekti.

Aracı inceleyen Elanur Doğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Togg, kentte bir gün boyunca sergilenecek.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Delikliçınar Meydanı Türkiye TOGG Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title