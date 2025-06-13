Türkiye'nin Nisan Ayında Konaklama Doluluk Oranı Yüzde 41'i Aştı

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Türkiye'nin Nisan Ayında Konaklama Doluluk Oranı Yüzde 41'i Aştı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göre, Türkiye'deki konaklama tesislerinde nisan ayında doluluk oranı yüzde 41,12'ye yükseldi, yabancı turist sayısı arttı ve toplam konaklayan sayısı 6 milyonu geçti. Geceleme süresinde de artış yaşandı.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, nisan ayında konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 41'i aştığını, yabancı turist sayısı ve geceleme süresinde artışlar yaşandığını, ortalama kalış süresi uzarken, toplam konaklayan sayısının 6 milyonu geçtiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; mart ayında yüzde 26,79 seviyesinde gerçekleşen işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinin doluluk oranı, nisan ayında yüzde 41,12'ye yükseldi. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre de artış göstererek yüzde 39,74'ten yüzde 41,12'ye çıktı.

Nisan ayında geceleme sayısı 16 milyon 274 bin 395 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 14 milyon 627 bin 114 seviyesindeydi. Gecelemelerin 10 milyon 331 bin 928'i yabancı, 5 milyon 942 bin 467'si yerli ziyaretçilere ait oldu.

Toplam 6 milyon 6 bin 797 kişi konaklama tesislerinde ağırlandı. Bunun 2 milyon 955 bin 829'u yabancı, 3 milyon 50 bin 968'i yerli ziyaretçilerden oluştu. Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi geçen yılın nisan ayında 2,44 gün iken, bu yılın aynı ayında 2,48 güne yükseldi. Türkiye'nin turizmdeki istikrarlı yükselişi devam ederken, sektörün her geçen ay pandemi öncesi seviyelere daha da yaklaştığı gözlemleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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