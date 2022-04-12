Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'dan, Nijer'in Agadez bölgesine ziyaret

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) ile Nijer'in Agadez bölgesini ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Tika'nın ramazan dolayısıyla bölgede yaptığı gıda kolisi dağıtımına katılan Büyükelçi Arı, her ramazan ihtiyaç sahiplerini hatırlayan TİKA'nın bu yıl da 300 kişilik gıda paketi yardımında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Nijer'de eğitime de önem verdiğinin altını çizen Arı, bu kapsamda TİKA'nın, Inkadeouane köyündeki ilkokulun kantinine ekipman ve temel gıda desteğinde bulunduğunu belirtti.

Büyükelçi Arı, TİKA'nın aynı okulun yurdu için de 150 yatak bağışladığını kaydetti.

Türk STK'lerin Nijer'deki çalışmalarından övgüyle bahseden Arı, Ramazan ve Kurban bayramlarında bu STK'lerin ülkedeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardım ve projelerle destek olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Arı, TİKA'nın Balık Yetiştiricileri Kooperatifine balık yemi üretimi makinesi bağışladığı törene de katıldı.

Arı, Türkiye'nin ve Türk halkının, kalkınma alanında dost ve kardeş Nijer halkının yanında olduğunu ve olacağını belirtti.