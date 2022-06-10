Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'dan Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum'a veda ziyareti - Haberler

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'dan Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum'a veda ziyareti Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'yı kabul etti. Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'yı kabul etti. Nijer'de görev süresi sona eren Niamey Büyükelçisi Arı, Cumhurbaşkanı Bazoum'a veda ziyaretinde bulundu. Görüşmede, Büyükelçi Arı, Türkiye ve Nijer arasında siyasi, ekonomik, ticaret, sağlık, yatırımlar ve savunma sanayi alanında kaydedilen somut gelişmeler ile Türk kurum ve sivil toplum kuruluşlarının Nijer'deki faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı Bazoum'a güncel bilgi sundu. İki ülke halkları arasında sosyokültürel alanda birçok ortak noktanın bulunduğuna dikkati çeken Büyükelçi Arı, bu durumun uluslararası meselelerde ortak anlayışların geliştirilmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Büyükelçi Arı, Türkiye'nin terörle mücadelede Nijer'in yanında olduğunu belirtti. Arı, veda ziyareti kapsamında Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou tarafından da kabul edildi. AA / Fatma Esma Arslan - Güncel Türkiye Nijer Güncel Haberler

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