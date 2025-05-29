Basat Öztürk, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Atandı

Basat Öztürk, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Atandı
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Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Öztürk, NATO'daki Türk temsilcisi olacak.

Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamaya ilişkin karara göre, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi olarak atandı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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