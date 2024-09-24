KADINLARIN bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki temsilini ve istihdamını artırmak amacıyla Limak Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı paydaşlığında yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) projesinde yeni dönem başvuruları başladı. Başvuruların 23 Eylül- 14 Ekim tarihleri arasında yapılabildiği proje, URAP 2023 – 2024 Dünya Alan Sıralaması'nda mühendislik alanında Türkiye'den listeye girmiş mühendislik fakültelerinde lisans eğitimi alan veya alacak olan tüm kadın mühendis adaylarını kapsıyor.

İş dünyasında 'donanımlı mühendisler' yetiştirmek hedefiyle 9 yıldır yürütülen ve ülke sınırlarını aşarak küresel bir sosyal etki hareketine dönüşen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinde yeni dönem başvuruları başladı. URAP 2023 – 2024 Dünya Alan Sıralaması Araştırması'nı dikkate alan Limak Vakfı, Türkiye'den listeye girmiş mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik – elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinin 1, 2 ve 3'üncü sınıflarında eğitim alan ya da alacak olan tüm kadın mühendis adaylarını Türkiye'nin Mühendis Kızları'ndan biri olmaya davet ediyor.

Nitelikli kadın istihdamının artırılmasına yönelik model geliştirilmesi yoluyla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen projeden bugüne kadar bin 200'ün üzerinde öğrenci faydalandı. Geniş bir coğrafyaya yayılarak 33 il ve 66 üniversiteye ulaşan TMK projesi; burs imkanı ile birlikte mühendislik fakültesindeki eğitim boyunca kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunacak sertifika programı, online İngilizce dil eğitimi, mentörlük ve koçluk desteği, staj ve istihdam imkanı gibi fırsatlar sunuyor.

Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi, ilk olarak 2017 yılında Kuveyt'in Mühendis Kızları ile uluslararası bir boyut kazandı ve daha sonra 'Global Engineer Girls' ismiyle yeniden tasarlandı. Gelecekteki kadın mühendislerin ilham kaynağı olmayı amaçlayan Global Engineer Girls girişimi; Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan'da da faaliyet göstermeye devam ediyor.