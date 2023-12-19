Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ile görüştü

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ile bir araya geldi.

Moskova Merkez Camisi'nde bulunan idare binasında yapılan görüşmede, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran da hazır bulundu.

Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kuvvetli bir diyalog olduğuna dikkati çekerek bu ilişkilerden de güç alarak Türkiye-Rusya münasebetlerini daha da geliştirmeye çalışacaklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin de iyi ilişkilere sahip olduğunu hatırlatan Bilgiç, iki kurum arasındaki işbirliğinin ilerletilmesini istediklerini bildirdi.

Türkiye ve Rusya'nın Gazze konusunda yaklaşımının benzer olduğunu ifade eden Bilgiç, İsrail'in Gazze'deki zulmünün durdurulması için Türkiye'nin her türlü çabayı gösterdiğini ifade etti.

Moskova Merkez Camisi'nin açılışını geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte yaptığını anımsatan Bilgiç, "Bu cami Türkiye ve Rusya işbirliğinin güzel bir nişanesi oldu." dedi.

Bilgiç, daha sonra Moskova Merkez Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Gaynuddin ise yaptığı konuşmada, caminin açılışına Erdoğan'ın gelmesinin ve desteğinin kendileri için önemine dikkati çekerek "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Müslümanları nezdinde her zaman büyük itibarı, hürmeti var." ifadelerini kullandı.

Uluslararası süreçlerde Putin ve Erdoğan'ın tutumlarının benzer olduğunu söyleyen Gaynuddin, "Her iki lider de Filistin'de yaşananlarla ilgili aynı tutumdalar. Putin'in milli değerler, dini değerler ve aile değerleri konusunda izlediği politika Türkiye'nin izlediği ve İslam aleminin izlediği politika ile aynı." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak projelerin devam ettiğini anlatan Gaynuddin, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.