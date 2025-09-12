Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Aktaş, Türkiye-Somali ilişkisini "kader birliği" olarak tanımladı Açıklaması

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, "Ankara ile Mogadişu arasındaki ilişkilere baktığımızda, bu ilişkilerin artık klasik tanımlamalarla yapılamayacağı sonucuna vardık. O yüzden biz artık iki devlet arasındaki ilişkilerimizi bir kader birliği olarak tanımlamayı tercih etmekteyiz." dedi.

Aktaş, Türkiye-Somali ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Uluslararası ilişkilerde terminoloji olarak iki devletin ilişkisini tanımlamak için kimi zaman dostluk, kardeşlik ilişkisi veya stratejik ilişkilerden bahsetmenin mümkün olduğunu söyleyen Aktaş, "Ankara ile Mogadişu arasındaki ilişkilere baktığımızda, bu ilişkilerin artık klasik tanımlamalarla yapılamayacağı sonucuna vardık. O yüzden biz artık iki devlet arasındaki ilişkilerimizi bir kader birliği olarak tanımlamayı tercih etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Türkiye mezunlarının ikili ilişkilere çok faydaları olduğunu vurguladı.

Kurulan Somali Türkiye Mezunları Derneğinde şu anda sadece Mogadişu'da yaklaşık 500 Somalilinin kayıtlı olduğunu anlatan Aktaş, her alanda ve sektörde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Büyükelçi Aktaş, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığımız (YTB) başta olmak üzere devletimizin farklı alanlarda sağladığı burslar sayesinde Türkiye'de eğitimlerini tamamlayıp gelip tamamen Somali'ye hizmet ediyorlar ve çok büyük bir kazanım elde ediyoruz hep birlikte." diye konuştu.

"Oruç Reis gemisi, çalışmalarını fedakarca tamamladı"

Oruç Reis gemisinin Somali'de yaklaşık 9 ay boyunca fedakarca çalışmalarını tamamladığını hatırlatan Aktaş, şu anda deniz altındaki tüm verileri topladıklarını ve Türkiye'deki teknik uzmanların da bununla ilgili araştırmaları yakın bir zamanda bitireceklerini dile getirdi.

Aktaş, "Uzay üssü konusunda da hem (Somali) Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut hem de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttikleri üzere bu projeyi de inşallah en kısa sürede hayata geçirmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Büyük aktörlerin hepsi şu anda Somali'deler. Aklınıza gelen hem bölgesel hem küresel anlamdaki bütün önemli aktörler Somali'de faal olarak yerleşmiş durumda." şeklinde konuşan Aktaş, burada birtakım misyonları ya da yatırımları üzerinden Somali'ye hem katkı verdiklerini hem de "kazan-kazan" ilkesi üzerinden ülkenin geleceğine katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktardı.

"Somali'ye her alanda destek vermeyi sürdüreceğiz"

Büyükelçi Aktaş, Somali'nin uluslararası ilişkilerde stratejik anlamda çok önemli bir ülke olmayı sürdüreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz Somali'ye her alanda destek vermeyi sürdüreceğiz. Sağlıktan kültüre, teknolojiden güvenliğe ve savunmaya, onun yanında uzay teknolojisinden teknik kapasite artırımına ve yatırımlarına, iş hacminin artırılmasına kadar destek vereceğiz. Bu anlamda Türkiye'deki her kuruluşumuzun, her ajansımızın, her bakanlığımızın burada bir minyatürünün olduğunu da söyleyebilirim rahatlıkla."

Somali'nin gelecekte çok güzel yerde olacağını düşündüğüne işaret eden Aktaş, Somali'nin bugüne kadar kullanılmamış ama kullanılmaya müsait muazzam bir potansiyeli bulunduğuna inandığını söyledi.

Aktaş, "Sadece Doğu Afrika'nın değil bütün Afrika'nın en uzun kıyı şeridi yaklaşık 3 bin 330 kilometre Somali'ye ait. Mavi ekonomi ve balıkçılık anlamında bunun nasıl büyük bir potansiyel taşıdığını düşünebilirsiniz. Tüm bu potansiyeli Somalili kardeşlerimizin de çıkarını gözetecek şekilde kazan-kazan ilkesi uyarınca hayata geçireceğiz." dedi.

İkili ilişkileri çok daha ileri noktaya götüreceklerinin altını çizen Aktaş, bunun için de çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

"Yatırımlar daha da artacak"

Aktaş, Türkiye'deki önemli firmaların Somali'de çalışma konusunda ilgili olduğunu dile getirerek, "Özellikle son dönemde güvenlik sektöründeki önemli ilerlemelerle birlikte yine çok sayıda Türk iş insanının özel sektör çatı kuruluşları Somali'yi ziyaret etti. İnşallah yatırımlarımız daha da artacak önümüzdeki dönemde." diye konuştu.

Somali'nin son 15-20 yılda önemli zorluklara göğüs gerdiğine dikkati çeken Aktaş, hala önemli sınamalar olduğuna işaret etti.

Aktaş, "Ülkedeki bu muazzam potansiyelden iş sektörümüzün, değerli iş insanlarımızın da faydalanması için erken bir tarihte buraya gelmelerinde, Somali'de yatırımlarını yapmalarında ben son derece büyük fayda olduğunu düşünmekteyim." dedi.