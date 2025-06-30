Türkiye'nin Mayıs Ayı İhracatı ve İthalatı Açıklandı

Türkiye'nin mayıs ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95, ithalatta ara mallarının payı yüzde 67,6 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle, Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta mayısta imalat sanayisinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta mayısta ara mallarının payı yüzde 67,6, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 17,7 olarak hesaplandı.

İthalatta, yılın ilk beş ayında ara mallarının payı yüzde 70, tüketim mallarının payı yüzde 16 ve sermaye mallarının payı yüzde 13,7 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Mayısta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı, 2 milyar 96 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 523 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 511 milyon dolarla ABD, 1 milyar 221 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 119 milyon dolarla Irak izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı, 9 milyar 188 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 6 milyar 899 milyon dolarla Birleşik Krallık, 6 milyar 641 milyon dolarla ABD, 5 milyar 591 milyon dolarla İtalya ve 4 milyar 874 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'una karşılık geldi.

Mayısta ithalatta ise ilk sıra, Çin'in oldu. Çin'den yapılan ithalatın tutarı, 4 milyar 315 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi 3 milyar 261 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 687 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 670 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 517 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,8'ini oluşturdu.

Ocak-mayıs dönemindeki ithalatta da ilk sırada 20 milyar 126 milyon dolarla Çin yer aldı. Bu ülkeyi 18 milyar 391 milyon dolarla Rusya, 11 milyar 944 milyon dolarla Almanya, 6 milyar 886 milyon dolarla İtalya, 6 milyar 792 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,2'si olarak hesaplandı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, mayısta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 10,3 artarken, ithalat yüzde 5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 5,3, ithalat yüzde 9,2 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Mayısta bu sınıflamaya göre, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı, yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde, ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,1'i, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6'yı buldu.

Mayısta imalat sanayisi ürünlerinin, toplam ithalattaki payı yüzde 84,2 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10 olarak kaydedildi.

Ocak-mayıs döneminde, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı da yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise mayısta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak, 22 milyar 658 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 1,3 artarak, 29 milyar 320 milyon dolara çıktı.

Mayısta dış ticaret açığı yüzde 4,1 azalarak, 6 milyar 947 milyon dolardan 6 milyar 662 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mayıs 2024'te yüzde 76 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 77,3'e yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak, 100 milyar 965 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 yükselişle 142 milyar 660 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 10,9 artarak, 37 milyar 608 milyon dolardan 41 milyar 695 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2024 döneminde yüzde 72,1 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 70,8'e geriledi.

(Bitti)