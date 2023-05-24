Türkiye'nin 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 551'e ulaştı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatın 'Mavi Bayrak' almaya hak kazandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Mavi Bayrak jürisi tarafından 2023 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı. Buna göre, bu yıl Türkiye'de 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak. Merkezi Danimarka Kopenhag'ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü oldu. Sıralamanın ilk sırasında İspanya, ikinci sırasında ise Yunanistan yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Türkiye'yi ise İtalya ve Fransa takip etti.

Geçen yıl Türkiye'de mavi bayraklı plaj sayısı 531'di.