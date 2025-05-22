Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen İçin Anma Töreni Düzenlendi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vefat eden Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen için bakanlıkta düzenlenen anma törenine katıldı.

Vefat eden Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen için Dışişleri Bakanlığında anma töreni düzenlendi. Törene Şen'in ailesinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve bakanlık mensupları katıldı.

Bakan Fidan, törende Şen'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Ankara'da 1974 yılında doğan Erdeniz Şen, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı'na katıldı. Kariyeri boyunca Bahreyn, Roma ve Washington büyükelçiliklerinde çeşitli görevlerde bulundu; ayrıca Toronto Başkonsolosu olarak da hizmet verdi. Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi olarak 9 Aralık 2022'de atanan Şen, 23 Şubat 2023'te Malta Cumhurbaşkanı George Vella'ya güven mektubunu sunarak görevine başlamıştı.

Büyükelçi Şen, bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Cenazesi, aynı gün Ankara Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.