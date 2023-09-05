Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Taşhan, Slovenya ile ilişkileri değerlendirdi Açıklaması

Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan, "Dostumuz ve NATO müttefikimiz Slovenya ile ikili ilişkilerimiz stratejik ortaklığa yaraşır seviyede ilerlemekte." dedi.

Büyükelçi Taşhan, AA muhabirine Türkiye-Slovenya ilişkileri konusunda açıklamalarda bulundu.

Taşhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un başbakanlıkları döneminde 2011'de imzaladıkları anlaşma ile stratejik ortaklık seviyesine ulaşan iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda hızla geliştiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerde üst düzey karşılıklı ziyaretlerin önemli yer tuttuğunun altını çizen Taşhan, cumhurbaşkanı düzeyindeki son resmi ziyaretin dönemin Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un geçen yıl ağustos ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret olduğunu dile getirdi.

Salgın dönemine rağmen Türkiye-Slovenya dış ticaret hacminin 2022'de tarihin en yüksek seviyesi olan 2,29 milyar dolara çıktığına işaret eden Taşhan, bu rakamın Ocak-Haziran 2023 döneminde 1,41 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

"THY, İstanbul ile Lübliyana'yı haftada 12 seferle birbirine bağlamakta"

Slovenya'da önemli kamu altyapı projeleri olan Koper Limanı'nın yük kapasitesini ve Orta Avrupa'ya bağlantısını arttıracak Koper-Divaçe ikinci demiryolu projesi ile Karavanke Tüneli inşasında Türk müteahhitlik firmalarının yer aldığını aktaran Taşhan, şöyle devam etti:

"Türk Hava Yolları (THY) İstanbul ile Lübliyana'yı haftada 12 seferle birbirine bağlamaktadır. Uçaklarımız her daim dolu olup, bu sayının daha da arttırılması yönünde yoğun talep bulunmaktadır. Kültürel alanda da ilişkilerimiz ileri seviyededir. Türk dizileri Slovenya'da da revaçtadır. Hemen her dalda karşılaşma veya kamp amacıyla Slovenya'ya gelen veya Slovenya'dan ülkemize giden sporcu ve takımların sayısı hayli fazladır."

Erasmus programı çerçevesinde Slovenya'ya Türk öğrencilerin de geldiğine dikkati çeken Taşhan, "Türkçe büyük rağbet görmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın görevlendirdiği okutmanımız Lübliyana ve Maribor Üniversitelerinde çok sayıda Sloven öğrenciye Türkçe öğretmektedir." şeklinde konuştu.

"NATO müttefikimiz Slovenya ile ikili ilişkilerimiz stratejik ortaklığa yaraşır seviyede ilerlemekte"

Taşhan, Ankara ve Lübliyana'nın yanı sıra Gaziantep ile Celje, İzmir Karşıyaka ile Piran ve İstanbul Büyükçekmece ile Kranj kentleri arasında kardeş şehir ilişkileri bulunduğuna işaret ederek, "Dostumuz ve NATO müttefikimiz Slovenya ile ikili ilişkilerimiz stratejik ortaklığa yaraşır seviyede ilerlemekte." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin de stratejik ortaklık seviyesinde ilerlediğini dile getiren Taşhan, "Genel itibarıyla ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine olumlu bir tutumla yaklaşan Slovenya, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasındaki öneminin ve bölgesindeki gücü ile Avrupa'ya yönelik düzensiz göçle mücadeledeki rolünün bilincinde olarak, AB'nin ülkemizle diyaloğunun korunmasının devamını elzem görmektedir." dedi.

Taşhan, Türkiye ve Slovenya'nın mevcut ilişkilerin daha da derinleşerek geliştirilmesi gayreti içerisinde olduğunu ve bu doğrultuda epeyce yol kat edildiğini, bu çerçevede her düzeyde ziyaretlerin devamına, iki ülke arasında iş forumları, seminerler düzenlenmesine, sosyal ve kültürel etkileşimin artarak devamına önem atfettiklerini kaydetti.

"İş insanlarımızı ve firmalarımızı Slovenya'da daha çok görmek isteriz"

İki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için potansiyel bulunduğuna dikkati çeken Taşhan, "Bu amaçla inşaat sektörü başta olmak üzere, iş insanlarımızı ve firmalarımızı Slovenya'da daha çok görmek isteriz. Büyükelçiliğimiz, Ticaret Müşavirliğimiz ile birlikte kendilerine her türlü desteği sağlamaya her zaman hazırdır." diye konuştu.

Büyükelçi Aylin Taşhan, Slovenya'da yaşayan, ülkeden transit geçen ve Türk firmalarında çalışan vatandaşlara da Büyükelçilik olarak en etkin hizmeti vermenin gayreti içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.??