Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, AA'nın Kanıt belgeseline ilişkin konuştu Açıklaması

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Anadolu Ajansının (AA) Kanıt kitabı ve yeni gösterime giren Kanıt belgeselinin, uluslararası hukukun sadece belli bir grup için değil İsrail dahil tüm ülkeler için geçerli olduğunu göstereceğini söyledi.

Ertaş, AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin dün lansmanının yapıldığı İngiliz Parlamentosunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansının Gazze'de işlenen insan hakları ihlallerini yerinde belgelediğini belirten Ertaş, "(AA) Maalesef bu yolda şehit bile veren bir kurumumuz. Dolayısıyla ben AA çalışanlarını, tüm muhabirlerini, arazideki tüm arkadaşları ve bütün teşkilatı tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ele alan Kanıt kitabı ve belgeseline ilişkin Ertaş, "Ortaya koymuş oldukları 'Kanıt' gibi kitaplar ve yeni gösterime giren bu güçlü dokümanter filmle (Kanıt belgeseli), uluslararası hukukun sadece belli bir grup için değil İsrail dahil tüm ülkeler için geçerli olduğunu gösterecek, adı üstünde bir kanıt ortaya koymalarından dolayı bütün arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

"AA, uluslararası kural temelli dünyanın gururu haline geldi"

Gazze'de 200 günü aşkın süredir insanlık dramının yaşandığına işaret eden Ertaş, İsrail'e karşı hem Uluslararası Adalet Divanı (UAD) hem de Uluslararası Ceza Mahkemesinde iki farklı süreç yürütüldüğünü söyledi.

Ertaş, "UAD, İsrail'in soykırım işlediğine dair ciddi deliller olduğu gerekçesiyle resmi bir süreç başlattı. Dünyanın gözünü insan hakları ihlallerine ve Filistin'in dramına kapattığı dönemde AA, gerçekten sadece ülkemizin değil bütün dünyanın ve uluslararası kural temelli dünyanın gururu haline geldi." diye konuştu.