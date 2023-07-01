Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün Cenazesi Ankara'ya Gönderildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşarak hayatını kaybeden Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün cenazesi Ankara'ya gönderildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz'ün cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı ve Dalaman Havalimanı'na getirildi. Cenaze, uçakla Ankara'ya nakledildi.