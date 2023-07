Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün Cenaze Töreni Düzenlendi

Türkiye Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin hastaneye kaldırdığı Karagöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 56 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için bugün Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Murat Karagöz'ün ailesi ve sevenleri katıldı. Törende, Karagöz'ün annesi Ayla Karagöz, oğlu Batuhan Karagöz ve eski eşi Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz taziyeleri kabul etti. Karagöz'ün naaşı, cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Cenaze törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "Büyükelçimizin cenaze törenine katıldık. Ailesiyle, Dışişleri camiasının başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Allah kalanlara sabır versin inşallah" dedi.

"İNANAMADIM HABERE"

Büyükelçinin oğlu Batuhan Karagöz, "Ondan çok uzak kalmıştım büyürken ve çok gereksiz yere uzak kaldım. Çok çok özleyeceğim. Kendisini çok çok seviyordum. O da beni yani her fırsatta, her fırsatta ne kadar çok sevdiğini ne kadar çok gurur duyduğunu hep söylerdi. Mekanı cennet olsun. Başka diyebileceğim bir şey yok, İlk babaannem bana yoğun bakımda olduğunu söyledi. Benim teyzem ve eniştem doktor. Onlar Fethiye'de tanıdıklarına ulaştılar. Hastanelerde, oradan tanıdıkları söyledi vefat ettiğini, teyzem bana söyledi. O an tabii ilk 1-2 saat titremek dışında başka bir şey yapamadım. İnanamadım habere. Halen yani inanamıyorum" diye konuştu.

"ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, "Büyükelçi Murat Karagöz. Dışişleri Bakanlığı'nın yetiştirdiği en müstesna diplomatlardan biriydi. Aramızdan ayrılmasına hiçbirimiz inanamıyoruz. Allah rahmet eylesin. Onun gülüşünü, iyiliğini, insani değerlerini her zaman hatırlayacağız. Gelecek kuşaklara örnek olacaktır. Çok özleyeceğiz. Işıklar içinde uyusun. İnanamadım, benim çok çok yakınım olduğu için, kardeşim gibi olduğu için ilk bana haber verdiler. Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Aynı liseden mezunuz birlikte mesai yaptık. 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ben Dışişleri Başdanışmanıyken o da benim yardımcımdı. İnanmam çok zor. Söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Büyük bir diplomatı kaybettik. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.