Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Karagöz için bakanlıkta tören

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 30 Haziran'da denizde yüzerken fenalaşıp, hayatını kaybeden Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz (56) için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan oğlu Batuhan Karagöz, 'Sizlerden ilk ricam; sevdiklerinize sevdiğinizi belli edin. Ben artık yapamayacağım ama siz babanıza sarılın' dedi.