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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

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Büyükelçi Feyzioğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektikleri fotoğrafları inceledi. Deprem, Gazze, Çevre, Haber ve Spor kategorilerindeki fotoğraflara oy veren Feyzioğlu, her bir karenin anlattıklarının şaheser olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Feyzioğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektikleri "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafına oy veren Feyzioğlu, "Depremden sonra millet olarak umuda ihtiyacımız vardı. Bu kare hem depremi hem de sonrasında oluşan umudu çok iyi anlatıyor." yorumunda bulundu.

Feyzioğlu, "Gazze" kategorisindeki fotoğrafların İsrail vahşetini oldukça iyi yansıttığına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözünün Gazze'deki katliamlar sonucu daha iyi anlaşılacağını ifade etti.

AA'nın Gazze'den çektiği fotoğraflarının hem Uluslararası Adalet Divanı hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) kanıt niteliği taşımasının ayrı bir önemi bulunduğuna işaret eden Feyzioğlu, söz konusu kategoride Belal Khaled'in "Haykırış" karesini seçti.

Feyzioğlu, "Çevre" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" karesini oylayarak, bu fotoğrafın hem kuruluşundan itibaren ülke tarihini hem de "Türkiye Yüzyılı"nı çok iyi şekilde yansıtmayı başardığını söyledi.

"Haber" kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu" fotoğrafına oy veren Feyzioğlu, Yunanistan'ın Akdeniz'deki sığınmacılara karşı insan haklarına aykırı tutumunu eleştirdi.

Büyükelçi Metin Feyzioğlu "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir tarafından çekilen "Dünyanın sultanları" karesini oylayarak A Milli Kadın Voleybol Takımının başarılarının devamını diledi.

Feyzioğlu, incelediği 147 fotoğrafın tamamının da şaheser olduğunu kaydederek, her bir karenin binlerce kelimenin anlatacaklarını anlattığını vurguladı.

AA'nın İstanbul işgal altındayken, mütareke basınına karşı Anadolu ve Milli Mücadele'nin sesini duyurmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile kurulduğunu hatırlatan Feyzioğlu, bugün kuruluş felsefesine uygun olarak misyonunu dünyanın her yerinde sürdürdüğünü dile getirdi.

Feyzioğlu, fotoğraflarda emeği olan muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ederek, AA'nın başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Metin Feyzioğlu Türkiye Gazze Spor Güncel Haberler

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