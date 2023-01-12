Türkiye'nin Kültür Başkenti İstanbul Çinli Turistlere Hazırlanıyor

İSTANBUL, 12 Ocak (Xinhua) -- Türkiye'nin kültür ve finans merkezi ve dünyada Avrupa ile Asya'yı birleştiren tek kent olan İstanbul, Çinli turistlerin gelişi için hazırlık yapıyor.

İstanbul Boğazı manzarası, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

İSTANBUL, 12 Ocak (Xinhua) -- Türkiye'nin kültür ve finans merkezi ve dünyada Avrupa ile Asya'yı birleştiren tek kent olan İstanbul, Çinli turistlerin gelişi için hazırlık yapıyor.

Çin'in 8 Ocak'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin hafifleterek uluslararası seyahatlerin önünü açmasıyla kentteki turizm temsilcileri, geniş bir yelpazedeki tanıtım etkinlikleriyle daha fazla Çinli turisti kente çekmenin yollarını araştırmaya başladı.

Xinhua'ya konuşan CVK Park Bosphorus Hotel Genel Müdürü Murat Arslan, "Çin pazarının açılması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Arslan, "Çinlilerin İstanbul'da birçok yere gittiğini biliyoruz. Deniz, kum ve güneş yerine daha kültür ve gastronomi odaklı bir seyahat anlayışları var" diye konuştu.

Arslan'a göre İstanbul'un Çinli turistlere başta Avrupa ve Asya yakaları arasında süzülen Boğaz'da tekne turları, tarihi Sultanahmet yarımadası, antik saraylar, kiliseler ve camiler ile çok sayıda restoran ve barlarla canlı bir gece hayatı olmak üzere sunacağı çok şey var.

Arslan, seyahat temsilcilerinin, kenti ziyaret eden Çinli turistlere benzersiz bir deneyim sunmak için çalışmalarını hızlandırdığını söyledi.

Öte yandan Arslan'ın ekipleri, çok geniş bir yelpazede Türk lezzetleri sunmak için otelin menülerini güncelliyor.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yürüyen insanlar, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Arslan, "En kısa sürede Çin'e bir seyahat yapmayı da düşünüyoruz. Türk turizminin Çin pazarından daha büyük bir pay alabilmesi için durmaksızın çalışıyoruz" diye konuştu.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ali Can Aksu, Xinhua'ya verdiği demeçte, Çinli turistlerin küresel turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

Aksu, "Tüm dünya Çinli turistlerin ihtiyaçlarını değerlendiriyor ve ona göre hareket ediyor. Türkiye de son derece yakından takip ediyor" diye konuştu.

Aksu, Çinlilerin turist olarak görülmemesi gerektiğini, Çinlilerin gezgin ruhuna sahip olduğunu düşünüyor. Aksu, "Turizm konusunda farklı bir anlayışları var ve yeni maceralara atılmak ve yeni yerler, bölgeler ve adresler keşfetmek istiyorlar. O yüzden ülke olarak onlara özel önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aksu'ya göre Türk turizm sektörü Çin'den 1 milyon turist çekmek istiyor.

2019'de 420.000'den fazla Çinli turist ağırlayan Türkiye, 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyon turist çekmeyi planlamıştı. Ancak birçok faaliyet, Kovid-19 pandemisi nedeniyle askıya alınmıştı.

"Çinli kardeşlerimizi bekliyoruz ve onlara Türkiye'nin geniş keşfedilmemiş cennetini tattırmak istiyoruz" diyen Aksu, "Onlar için her türlü hazırlığı yapıyoruz" diye ekledi.