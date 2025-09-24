Türkiye'nin kuantum çalışmaları sınır ötesi işbirliğiyle hızlandırılacak

Türkiye, kuantum teknolojileri alanında yüksek kalitede ve ileri düzey araştırmaları hızlandırılabilmek amacıyla uluslararası işbirliğine gidecek.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, QuantERA III Konsorsiyumu, kuantum teknolojileri alanında uluslararası araştırma projelerine yönelik "QuantERA 2025 Çağrısı" açtı.

Konsorsiyum, bu çağrıyla kuantum teknolojileri alanında sınır ötesi işbirliğini artırmayı, çığır açıcı araştırmaları ve ileri düzey mühendislik faaliyetlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Sunulan proje önerilerinin, QuantERA 2025 Çağrısı kapsamında belirlenen "Kuantum olayları ve kaynakları" ile "Uygulamalı kuantum bilimi" konularından biriyle uyumlu olması gerekiyor.

Her iki konu başlığında desteklenecek projelerin, kuantum haberleşme, kuantum benzetim, kuantum hesaplama, kuantum algılama ve metroloji ile genel kuantum bilimi alanlarından bir veya daha fazlasını kapsaması talep ediliyor.

Proje konsorsiyumları, çağrıya resmi olarak katılan en az üç ülkeden, fon almaya uygun en az üç ortaktan oluşacak.

8 Ekim'de toplantı yapılacak

Çağrıyla Türk araştırmacılar da "Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası AR-GE İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamında desteklenecek.

Araştırma konsorsiyumlarının oluşturulma sürecini kolaylaştırmak amacıyla, başvuru sahiplerine Ortak Arama Aracı sunuldu. Bu araç, ortak arayan projeler ile proje arayan ortaklarca kullanılabilecek.

Konuya ilişkin soruları yanıtlamak amacıyla QuantERA Koordinatörü ve Çağrı Sekretaryası tarafından 8 Ekim'de çevrim içi bir webinar düzenlenecek. Webinara ilişkin kayıt bilgileri yakında QuantERA uluslararası çağrı sayfasında erişime açılacak.

Çağrıyla Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerine, Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası AR-GE İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümlerince destek verilecek. Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmeyecek.

240 bin avroya kadar destek

Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve bir proje için TÜBİTAK'tan talep edilen katkı, kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç, proje başına 240 bin avroyu, yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin avroyu, özel kuruluşlar için 240 bin avroyu aşamayacak.

TÜBİTAK'tan proje teşvik ikramiyesi ve yurt içi saha çalışmaları dışındaki faaliyetler için yapılacak yurt içi ve dışı seyahatlere sağlanan destek tutarı hariç, talep edilen katkının yüzde 50 oranında ve en yüksek 650 bin lira olacak şekilde kurum hissesi üst tutarları proje bütçesine eklenecek.

Çağrı kapsamında yurt içi/dışı kongre ve konferans gibi bilimsel toplantılara katılım için yapılacak seyahatlere en fazla 116 bin lira ve proje ortakları arasında çalışma ziyareti, network gibi faaliyetlere ilişkin yapılacak seyahatlere de en fazla 195 bin lira olmak üzere yürütücü kuruluş başına toplam 311 bin liraya kadar ödenek istenebilecek.

Destek kalemleri arasında personel giderlerinden danışmanlık hizmetlerine, makine ve teçhizat alımından mali müşavirlik hizmetine kadar pek çok konu yer alıyor.

Bu kapsamda yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100 desteklenecek.

Büyük ölçekli özel kuruluşlara kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 60 ve KOBİ'lere yüzde 75 destek sağlanacak.

Proje ekibi

Proje ekibinde, proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman, yardımcı personel ve bursiyer (özel kuruluşlar hariç) görev alabilecek. Ekipteki kişilerin TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi'ne (ARBİS) kayıtlı olmaları gerekiyor.

Proje yürütücülerinin üniversite personeli olmaları durumunda doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları isteniyor. Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az 4 yıllık üniversite lisans eğitimi almaları yeterli olacak.

Bursiyerlere verilecek destekler

Lisans bursiyerlerinin herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmaması gerekiyor. Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilecek. Bir projede aynı anda en fazla 4 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecek.

Burs miktarları lisanstan doktora sonrası araştırmacıya kadar ücret karşılığı çalışıp çalışmama durumuna göre aylık 5 bin 250 lira ile 36 bin 500 lira arasında değişecek.

Uluslararası proje önerileri "quantera.eu" sitesinde belirtilen başvuru adresi üzerinden 5 Aralık'a kadar sunulabilecek.

Başvuruya ek olarak, projede yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından TÜBİTAK'a PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak ulusal ön başvuru, 12 Aralık'a kadar onaylanacak.

Bu başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih 16 Aralık olarak belirlendi.

Projelere Haziran-Eylül 2026 döneminde başlanması bekleniyor.