Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Malezyalı kurtarma ekibine iftar verdi

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında görev alan Malezyalı kurtarma ekibi personeli için iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında görev alan Malezyalı kurtarma ekibi personeli için iftar programı düzenledi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, dün düzenlenen iftara depremin ardından Türkiye'ye giden 170'in üzerinde Malezya Özel Arama Kurtarma Ekibi (SMART) ve Malezya Silahlı Kuvvetleri Sahra Hastanesi tıbbi personeli katıldı.

Etkinlikte, Sabah, Sarawak İşleri ve Özel Görevler Devlet Bakan Yardımcısı Datuk Wilson Ugak Kumbong ve Ulusal Afet Yönetim Ajansı Genel Müdürü Datuk Khairul Shahril Idrus da hazır bulundu.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya'nın depremlerin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, Türk halkıyla büyük bir dayanışma sergileyen Malezya hükümetine ve halkına şükranlarını dile getirdi.

Sabah, Sarawak İşleri ve Özel Görevler Devlet Bakan Yardımcısı Kumbong ise Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in 15 Şubat'ta Türkiye'ye yaptığı ziyarette Gaziantep'te Malezyalı arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yerinde gördüğünü kaydetti.

Kumbong, İbrahim'in, ekiplerinin çalışmalarında gösterdiği kararlılığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdir edildiğini belirttiğini aktardı.