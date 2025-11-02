Türkiye'nin Kritik Teknoloji İhracatı 80,7 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretimini kapsayan "kritik teknoloji" ihracatı ocak-eylül döneminde 80,7 milyar dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre rekabetçi üretime yönelik imalat sanayisinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artıracak politikalara öncelik veren Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları ihracat rakamlarına da yansıdı.

Türkiye, havacılık ve uzay araçlarından silah ve mühimmatlara, motorlu kara taşıtlarından tıbbi ürünlere, bilgisayardan elektrikli teçhizatlarına kadar yüksek teknoloji gerektiren ürünlerde ocak-eylül döneminde 80,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2013'te 53,1 milyar dolar iken 2017'de 60,1 milyar dolar seviyesini gördü. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2021'de 77,4 milyar dolar bandına çıkarken 2022'de 88,7 milyar dolar oldu. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2023'te 97,3 milyar dolar, geçen yıl ise 101,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Hava ve uzay araçları imalatı zirvede

Yüksek teknolojili ürün ihracatı, Ocak- Eylül 2024 döneminde 6,2 milyar dolar olurken bu yılın aynı döneminde yüzde 12,7 artışla 6,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu kategoride en fazla ihracat 2,7 milyar dolarla "hava ve uzay araçları imalatı" alanında gerçekleşti. Bunu, 2,4 milyar dolarla "bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" ve 1,8 milyar dolarla "eczacılıkla ilgili, tıbbi, kimyasal ve bitkisel ürünlerin imalatı" izledi.

Orta-yüksek teknolojili ürün ihracatında motorlu kara taşıtları zirvede

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı aynı dönemde 73,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu kategoride yer alan "motorlu kara taşıtlarının imalatı" 28,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapılan sektör oldu.

Bunu 13,9 milyar dolarla "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı", yaklaşık 13,9 milyar dolarla "elektrikli teçhizat imalatı", 13,5 milyar dolarla "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı", 2,8 milyar dolarla "silah ve mühimmat (cephane) imalatı", 783 milyon dolarla "tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı", 631 milyon dolarla "hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı ile gemi ve tekne yapımı hariç diğer ulaşım araçlarının imalatı" takip etti.