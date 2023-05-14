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Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler sandık başına gitti

Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler sandık başına gitti

Güncel Haberler

Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi olan, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için sandık başına gitti.

Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi olan, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için sandık başına gitti.

Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve nüfusu 3 bin 120 olan Bozcaada'da 2 bin 691 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Vatandaşlar ilçe merkezinde 5'i İstiklal İlkokulu'nda, 3'ü ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki toplam 8 sandıkta oy kullanıyor.

Çanakkale'de de 435 bin 877 seçmen, 1591 sandıkta oy kullanacak.

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Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Bozcaada Türkiye Güncel Haberler

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