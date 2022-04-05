Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, yeniden Kiev'de faaliyetlerine başladı - Haberler

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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, yeniden Kiev'de faaliyetlerine başladı

AA - Emre Karaca - Güncel
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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, yeniden Kiev'de faaliyetlerine başladı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden Kiev kentine geri döndüğü açıklandı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden Kiev kentine geri döndüğü açıklandı.

Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında, "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği 11 Mart'ta geçici olarak Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmıştı.

AA / Emre Karaca - Güncel

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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